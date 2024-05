Foritempo, sconfitta contro la prima

Sugli spalti c'erano più giocatrici che in campo e l'augurio è di una pronta guarigione per tutte. Nel frattempo c’è stato finalmente anche il canestro del capitano Frigoli con aereoplanino annesso

Sono Foritempo e me ne vanto. C’è da essere orgogliosi anche quando si perde con la prima della classe. Una formazione d’emergenza non lascia però

l’orgoglio e la gioia di giocare a casa.

Il bello del gruppo è essere sempre unite e trovare il divertimento sempre.

Sugli spalti c’erano più giocatrici che in campo e l’augurio è di una pronta guarigione per tutte. Nel frattempo c’è stato finalmente anche il canestro del capitano Frigoli con aereoplanino annesso. Questi i tabellini: Malfatti 4 Frigoli 2 Carboni 4 Giuliani R. 6 Bosi 5 Giuliani C. 2 Petreschi, Michelucci.

Condividi:

Riproduzione riservata ©