Francesca Bagnoli sfiora il podio nella 4ª tappa del mondiale di kite surf freestyle

“Sono arrivata solo quattro giorni prima della gara, a Livorno lavoro e non potevo permettermi di arrivare prima in Brasile, e per un punto non sono arrivata terza. Ammetto che non me lo aspettavo e quindi non posso essere più soddisfatta di così”. Francesca Bagnoli, livornese di 29 anni, commenta così il risultato ottenuto in Brasile alla 4ª tappa del circuito mondiale di kite surf freestyle, il GKA Freestyle-Kite World Cup, dopo un terzo posto ottenuto alla 3ª tappa a Dunkerque nel nord della Francia e soprattutto dopo tre anni di assenza dalle gare a causa di problemi fisici alla schiena. “Qua nella laguna di Cauipe, in Cumbuco, le condizioni di gara sono perfette – racconta la vice campionessa mondiale 2018 di kite surf e sei volte campionessa italiana – acqua piatta, vento sempre costante e nella stessa direzione. Tutti fattori che mi hanno permesso di fare dei trick giganti esprimendo tutto il mio potenziale al 100%”. All’ultima tappa del mondiale, in Qatar, Francesca non sarà presente ma annuncia che il prossimo anno cercherà di fare tutto il circuito.

