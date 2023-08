Francesca Bagnoli sul podio alla 3ª tappa del mondiale di kite surf freestyle

La 29enne campionesssa livornese sul lungomare ad Antignano

La 29enne livornese dopo il terzo posto nella terza tappa del GKA Freestyle-Kite World Cup: "Questo podio è qualcosa di indescrivibile, rappresenta per me una piccola rivincita dopo i problemi fisici che mi hanno tenuta lontano dal circuito mondiale per tre anni. Prossime tappe Brasile e Qatar. Livorno? Amo la mia città e i livornesi. Che bello è stato allenarmi davanti al mio lungomare"

“Questo podio è qualcosa di indescrivibile, rappresenta per me una piccola rivincita” racconta Francesca Bagnoli, livornese, 29 anni, raggiunta telefonicamente a Dunkerque, nel nord della Francia, dove giovedì 17 agosto ha conquistato il terzo posto nella terza tappa del campionato mondiale di freestyle GKA Freestyle-Kite World Cup. “Sono stata fuori dal circuito mondiale per tre anni a causa di problemi fisici alla schiena – racconta la sei volte campionessa italiana, nonché vice campionessa mondiale 2018 e terza nel mondiale 2017 – Ho intrapreso un percorso per rinforzare la schiena che mi ha portato nel giugno 2022 a riprovare a scendere in acqua. E dopo essere arrivata 5a all’ultima tappa di ottobre al mondiale 2022 in Arabia Saudita mi sono resa conto che allenandomi di nuovo come si deve avrei potuto gareggiare ad alti livelli e così ho deciso di partecipare al mondiale 2023. Purtroppo ho saltato le prime due tappe. Ecco perché il podio della 3a tappa che ho conquistato ieri (17 agosto, ndr) significa tanto: è la riprova che se vuoi qualcosa con costanza e dedizione si può ottenere”. Lunedì sera Francesca tornerà a Livorno: “Ho vissuto per diversi anni in Sicilia ma il richiamo della mia città è forte: amo Livorno e i livornesi. Mi alleno prevalentemente alle spiagge bianche con il maestrale, d’estate, e a Calambrone con il libeccio e i venti da sud. Questa estate poi ho avuto l’opportunità grazie ad Alessandro, un amico, di “uscire” con il kite ad Antignano davanti all’Universal, uno spot non semplice conosciuto soprattutto per praticare windsurf. E’ stato bellissimo allenarmi nella mia città”. Ora testa alle prossime due tappe del circuito mondiale: “Penultima e ultima tappa, rispettivamente in Brasile a novembre e in Qatar a dicembre. Guardiamo tappa per tappa. Sicuramente mi impegnerò per fare bene”. Intanto Francesca si gode questo podio dedicato al “fidanzato che mi ha assistito in questi giorni e a tutti quelli che mi seguono e che mi hanno spronato”.

