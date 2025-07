Francesca Orsini sarà la Team Manager del Jolly Basket

Dopo anni di passione, sacrifici e grandi emozioni vissute sul campo con la maglia del Jolly Livorno, Francesca Orsini ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Il suo percorso però non si interrompe: Francesca resterà al fianco della squadra , assumendo il nuovo e fondamentale ruolo di team manager all’interno della società. Le sue parole: “La società ha obiettivi chiari, e non potevo certo perdermi lo spettacolo di quest’anno. Sono emozionata e impaziente di conoscere a fondo le nuove giocatrici e il gruppo di cui ora faccio parte. Lasciare il campo da giocatrice è stata una scelta difficile e, per certi versi, dolorosa. Ma con la mente lucida ho capito che è arrivata una nuova fase della vita, in cui la pallacanestro continuerà a far parte di me — anche se in forme diverse. Metterò tutta la mia passione e la mia esperienza personale per affrontare al meglio il delicato ruolo che la società mi ha affidato. Sarò sempre presente per ogni ragazza che avrà bisogno di supporto, e darò il massimo per agevolare il grande e complesso lavoro che la società sta facendo per costruire un campionato ambizioso. Posso dire che comincia una seconda fase della mia carriera cestistica e non poteva che essere nel Jolly. Sono profondamente grata a chi, con tanti sacrifici, ha reso possibile in questi anni il sogno della Serie A2. E guardo con fiducia al futuro che ci aspetta. Colgo l’occasione per salutare e ringraziare le mie compagne storiche livornesi, che avranno sempre un posto speciale nel mio cuore”.

