Francesco Farneti presidente della VeroDol CBD Pielle Livorno

Costituito oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione della società: Rossi e Spinelli vicepresidenti

Costituito oggi 29 ottobre il nuovo consiglio di amministrazione della VeroDol CBD Pielle Livorno. Il nuovo CdA è composto dal dottor 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐅𝐚𝐫𝐧𝐞𝐭𝐢, dall’ingegnere 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢 e dall’avvocata 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐒𝐩𝐢𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢, quest’ultima in rappresentanza di Sillabe Editore. Nel corso della riunione il Consiglio ha nominato presidente Farneti che ha successivamente attribuito la carica di vicepresidenti a Rossi e a Spinelli. Contestualmente, il 𝐂𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚 assumerà la carica di presidente onorario della Pielle Livorno S.S.D. a R.L., riconoscimento che testimonia il valore del suo impegno e il legame con il club e con la città di Livorno.

Con la nomina del nuovo Consiglio, la società prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento.

