Francesco Pio Aidone vice campione italiano di Sambo

Il Palazzo del Turismo di Jesolo ha fatto da cornice, domenica 6 aprile, ai Campionati Italiani Assoluti di Sambo 2025, un appuntamento cruciale per questa disciplina in crescita sul territorio nazionale. Tra i protagonisti della giornata spicca il nome dell’atleta Francesco Pio Aidone tesserato per la società sportiva Sambo Invicta del maestro Galbiati Mattia e allenato dal coach Eugenio Sturniolo della Sezione Lotte Tradizionali della ASD Senshi Livorno, che ha conquistato un prestigioso secondo posto nella categoria 79 kg contribuendo in modo significativo al primo posto ottenuto dalla società Sambo Invicta. Il giovane atleta ha affrontato tre combattimenti intensi, distinguendosi per tecnica e determinazione. Con due vittorie nette e una sconfitta in finale ai punti, Aidone ha dimostrato di essere un punto di riferimento nel panorama del Sambo italiano, regalando emozioni e tenendo alto il nome della società sportiva che rappresenta. La competizione ha visto una partecipazione significativa di atleti provenienti da tutta Italia, a conferma della rapida diffusione di questa arte marziale di origine russa. Il Sambo, acronimo di “SAMozashchita Bez Oruzhiya” che significa “autodifesa senza armi”, combina tecniche di judo e lotta libera, arricchendosi di elementi unici che lo rendono una disciplina spettacolare e strategica. Negli ultimi anni, il Sambo ha guadagnato terreno anche nel nostro Paese, grazie all’impegno delle società sportive e degli atleti che ne hanno abbracciato lo spirito e i valori. Dai campionati regionali a quelli nazionali, la qualità delle competizioni è cresciuta esponenzialmente, attirando l’interesse di appassionati e nuove leve. Le società italiane presenti a Jesolo hanno dimostrato grande professionalità e competitività, contribuendo a rendere il torneo un vero e proprio spettacolo. In particolare, l’affermazione di talenti come Francesco Pio Aidone è il segnale che il Sambo in Italia ha molto da offrire.

