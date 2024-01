Gabriele è campione italiano di lotta libera

A soli 19 anni si è laureato campione italiano nella categoria Kg 79 ed è partito per un ritiro di due settimane in Armenia con la Nazionale Italiana

Gabriele Niccolini è nato e cresciuto nella Palestra New Popeye Club a Livorno, ora in forza nelle Fiamme Oro Polizia di Stato, e si è laureato Campione Italiano Assoluto di Lotta Libera nella categoria Kg 79. E’ partito per un ritiro di due settimane in Armenia con la Nazionale Italiana. Gabriele Niccolini a soli 19 anni è una stella sempre più luminosa nel panorama della lotta italiana. Il viaggio in Armenia è per lottare con partner forti. A marzo ci sarà un collegiale alla Cecchignola a Roma seguita da una gara in Turchia, sempre a marzo ci saranno gli Under 20 e ad aprile a Parigi gli Europei Under 23. Infine a luglio ci saranno gli Europei Under 20 e a settembre il Mondiale under 20.

Condividi:

Riproduzione riservata ©