Gabriele medaglia di bronzo agli Europei di lotta

Cresciuto nella palestra New Popeye Club, gestita dal padre Riccardo Niccolini (Olimpiadi di lotta Mosca 1980), l'atleta livornese ha fatto vedere ancora una volta la sua forza fisica e mentale in una gara al cardiopalma

Medaglia di bronzo agli Europei di Lotta Under 20 a Novi Sad in Serbia per Gabriele Niccolini. Tesserato nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro Polizia di Stato e cresciuto nella palestra New Popeye Club, gestita dal padre Riccardo Niccolini (Olimpiadi di lotta Mosca 1980), dalla quale sono usciti altri campioni come Simone Iannattoni anche lui in forza nelle Fiamme Oro, l’atleta livornese domenica 7 luglio ha lottato alla grande sia nella prima giornata che nella seconda. Ha conquistato la sua finale con grinta e determinazione, ha fatto vedere ancora una volta la sua forza fisica e mentale. L’ultimo incontro con il turco è stato davvero al cardiopalma. Niccolini ha chiuso il primo tempo sotto per 5-0. Nel secondo tempo l’azzurro ha attaccato senza timore l’avversario e ha rimontato superando il turco e ha chiuso l’incontro 10 a 8.

