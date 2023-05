Gabriele, ottima gara in Coppa Italia junior 2023

Nel primo round di Coppa Italia junior 2023 sul circuito di Ortona il motociclista livornese classe 2008 si è classificato 1° in Gara 1 e 2° in Gara 2

Gabriele Padovani, classe 2008, studente della 1M all’istituto Galileo Galilei, ha gareggiato a Ortona – circuito internazionale d’Abruzzo nel primo round di Coppa Italia junior 2023. Scattato in prima fila dalla 3ª posizione, in Gara 1 Gabriele è riuscito a tagliare per primo il traguardo con appena 39” di vantaggio dal secondo dopo un duello al cardiopalma all’ultima curva. In Gara 2 anche per via di un forte consumo delle gomme ha concluso con un’ottima 2ª posizione. “Ringrazio il mio meccanico “Stento”, la mia famiglia, i miei sponsor e tutti quelli che ci danno una mano per poter correre”. Prossima gara il 10-11 giugno nell’autodromo dell’Umbria “Magione”.

