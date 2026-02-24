Galimi e Triolo nuovi recordmen Toscani

Da Padova a Firenze, passando per Parma, Carrara e Livorno, gli atleti dell'Atletica Libertas si rendono protagonisti di un weekend ricco di primati personali, record storici e titoli regionali che certificano uno stato di forma eccellente e una profondità tecnica sempre più evidente

Non si è ancora conclusa la stagione indoor ed ecco arrivare ben due primati toscani assoluti e due titoli toscani. A Padova, record toscani assoluti per Niccolò Galimi negli 800 m con 1’49″42, un record che era stato già rinnovato qualche settimana or sono dal fiorentino Monetti con 1’50”00, che resisteva dal 2015 ed apparteneva al livornese Joao Bussotti dal 2015, ma da segnalare anche l’altro amaranto Riccardo De Cesare al record personale con 1’50″76. Ma la fantastica trasferta in terra veneta ha portato anche il secondo record toscano, questa volta sui 60 ostacoli con Tommaso Triolo, all’esordio in maglia amaranto, con la bellissima prova in 7″85, record tolto a due bravissimi atleti come Giovannelli, che lo deteneva dal 1997, e Ferrante dal 2021 con 7”88, andando a siglare la quarta prestazione italiana stagionale, come del resto Galimi. Doppio impegno per Marta Giovannini, che corre i 60 hs in 8″64 e poi atterra a 5,79 m nel lungo, mentre nel triplo Jasmine Al Omari vince la gara con lo stagionale a 12,67 m. Nell’asta, invece, Lorenzo Candiotto chiude con 4,70 m e Francesca Dussin riparte da 3,40 m. Per Niccolò Galimi anche un 1.500 m con l’ottimo tempo di 3’44″07, anche qui quarta prestazione italiana stagionale.

A Parma 23″88 per Giacomo Giovinazzo, mentre nei concorsi 3,20 m nell’asta per Diletta Vitali e 5,14 m per Marta Giovannini, che il giorno precedente a Modena corre in 8″87, con Lucrezia Conti che fa fermare i cronometri a 7″66 nei 60 m, mentre al maschile Stephen Akenuwa e Giacomo Giovinazzo chiudono rispettivamente in 6″85 e 7″13, entrambi al primato personale.

A Carrara 13,02 m nel peso per la rientrante Sara Chiaratti, mentre i giovani Gabriele Lensi, Arturo Nardi e Brando Baldini corrono i 50 m in 6″68, 6″69 e 6″86.

A Firenze, bel primato personale e titolo toscano per Miriam Nanuti nell’alto, che supera la quota di 1,68 m, e Fabio Ciabatti fa 1,85 m. Primato anche per Federico Martelli nell’asta, che arriva a 4,30 m.

Nei lanci invernali, primato personale per Davide Camilli nel martello con 61,70 m a Livorno, che conquista il titolo toscano, mentre al femminile Sara Matteini fa 26,76 m nel disco. A Firenze Roberta Molardi si ferma a 36,51 m e a Mariano Comense Stefano Marmonti si ferma a 50,76 m nel disco, e Lorenzo Ceccanti a Piacenza nel martello fa 52,98 m.

Nel cross Alessandra Succetti corre in 12’03 a Nuova Olonio, mentre a Campi Bisenzio Elia Luzzi è quinto nei 10 km di cross promesse con 36’14; tra gli allievi Anuar Kammakh, Iacopo Martinelli e Luca Bardi sono 14°, 16° e 18° nei 5 km con 18’27, 18’37 e 18’57.

