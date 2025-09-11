Gemini, un pomeriggio aperto a tutti per celebrare 30 anni
Sabato 13 settembre il Centro Fitness Gemini celebra 30 anni di attività con un pomeriggio speciale, gratuito e aperto a tutta la città
Sabato 13 settembre, il Centro Fitness Gemini celebra 30 anni di attività con un pomeriggio speciale, gratuito e aperto a tutta la città: sport, corsi, dimostrazioni, promozioni e un’occasione per condividere un traguardo importante. Era il 1995 quando nacque il progetto Gemini, grazie all’iniziativa delle famiglie Nelli, Antonini, Gasperini e D’Alesio.
SABATO 13 SETTEMBRE – OPEN DAY DALLE ORE 17:00
Presso la sede di via Oberdan Chiesa 66, Gemini apre le porte alla città con un programma ricco di attività gratuite:
Torneo 3 contro 3 (già al completo su prenotazione).
A seguire: partita amichevole tra squadre di alto livello, per celebrare le origini cestistiche del centro
Dimostrazione di difesa personale, parte della campagna contro la violenza sulle donne
Corsi fitness open: sarà possibile partecipare liberamente a diverse attività
Promozioni speciali attive solo per sabato, come i nuovi pacchetti Reformer 2025
UN INVITO A TUTTI I LIVORNESI
L’evento è gratuito e aperto a tutti: soci attuali, ex iscritti, amici, parenti e chiunque voglia conoscere da vicino una realtà che da 30 anni mette al centro il benessere della persona.
