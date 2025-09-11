Gemma medaglia d’argento al Trofeo Nazionale FISR Assoluto

Foto inviata nel comunicato stampa

Nella categoria Esordienti Regionali B ha fatto sognare sulle note del Pirata dei Caraibi conquistando la preziosa medaglia d'argento

Durante la scorsa settimana al palazzetto di Montebelluna in provincia di Treviso si è disputato il Trofeo Nazionale FISR Assoluto per le Categorie Allievi Regionali ed Esordienti Regionali A e B. Per la Polisportiva la Rosa Livorno tre pattinatrici sono scese in pista confrontandosi con altre avversarie di tutta Italia. Bastrei Gemma nella categoria Esordienti Regionali B ha fatto sognare sulle note del Pirata dei Caraibi conquistando la preziosa medaglia d’argento. Anche a questa competizione Gemma non ha tradito la sua tenacia, la sua voglia di fare bene e ha continuato ad alzare sempre l’asticella confermando le sue ottime capacità tecniche. Le sue compagne di gara sono state Bianca Secchioni alla sua prima esperienza in categoria agonistica che si è classificata 11ma mentre Bertini Agata, anche lei una new entry, si è classificata al 23 esimo posto entrambe per la categoria Esordienti A. Per tutte è stata un ottima esperienza per imparare a controllare i gesti tecnici e le emozioni. Soddisfatta la loro insegnante Savi Cinzia che le ha accompagnate a scendere in pista. Da casa grande tifo da parte di tutte le atlete e dallo staff della polisportiva La Rosa Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©