Giada campionessa italiana di pattinaggio artistico

La gioia di Giada Lippi con gli allenatori Raffaello Melossi e Laura Ferretti; Agnese Mori e Laura Ferretti

Giada Lippi, neo campionessa italiana categoria senior, ha dedicato la vittoria al proprio allenatore da poco scomparso. Agnese, primo anno nella categoria senior e impegnata con la Maturità, è riuscita a classificarsi al 13° posto

E’ stato un campionato italiano di altissimo livello tecnico quello che si è svolto a Ponte di Legno con la partecipazione di oltre 350 atlete e atleti che sono state giudicate con il metodo Roll-Art copiato dal ghiaccio e adattato alle rotelle che in futuro potrebbe essere la porta che si aprirebbe per partecipare alle olimpiadi. Ben 4 le categorie impegnate: cadetti, jeunesse, junior e senior. Nella categoria senior, Livorno era ben rappresentata con le atlete della polisportiva La Rosa Agnese Mori e Giada Lippi. Agnese Mori, primo anno in questa categoria e impegnata con gli esami di stato che l’hanno liberata qualche ora prima della gara, è riuscita a classificarsi al 13° posto, con un buon disco breve e un disco lungo che le ha fatto recuperare una posizione. Ad accompagnare Agnese, Laura Ferretti staff nazionale, Cinzia Savi e il preparatore atletico Andrea Bientinesi. Raffaello Melossi, insieme a Laura Ferretti sono stati gli allenatori che hanno seguito Giada Lippi neo campionessa italiana, categoria senior, che ha dedicato la vittoria al proprio allenatore da poco scomparso.

