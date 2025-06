Gioco Scaccia Gioco, gran finale il 4 giugno alla Terrazza Mascagni

A partecipare al progetto, nato nel 2015 dal Maestro di Scacchi Andrea Raiano, sono state cinque scuole: Tesei, Michelangelo, Niccolini Palli, Thouar e Bini. Alla finale del 4 giugno si sfideranno le quattro classi finaliste di scacchi e le quattro di dama. Saranno presenti anche l’arbitro internazionale Gianfranco Borghetti e l’assessore Raspanti

Si svolgerà mercoledì 4 giugno, dalle 9 alle 12, nella splendida cornice della Terrazza Mascagni, la finale del progetto “Gioco Scaccia Gioco – gli scacchi e la dama contro la ludopatia”, promosso dall’associazione Livorno Scacchi e dal Circolo Damistico Livornese. Giunto al decimo anno, il progetto è sostenuto dal CRED del Comune di Livorno e inserito nel piano della Regione Toscana per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. L’idea, nata nel 2015 dal Maestro di Scacchi Andrea Raiano, è quella di salvaguardare i bambini e gli adolescenti dal gioco d’azzardo patologico attraverso l’insegnamento gratuito di scacchi e dama nelle scuole. Quest’anno i laboratori sono stati condotti dagli istruttori FSICONI Ennio Politi e Marco Ceccarini, insieme al pluri-campione del mondo di dama Michele Borghetti, coinvolgendo 13 classi partecipanti di scuola primaria e secondaria di primo grado. Un numero che, a prima vista, può sembrare ridotto. Ma il motivo non è la scarsa adesione, anzi: le domande da parte delle scuole sono state numerosissime, segno che l’interesse è altissimo sia da parte degli insegnanti sia degli studenti. A essere diminuiti, purtroppo, sono stati i finanziamenti pubblici, che hanno consentito di accogliere solo una minima parte delle richieste: nell’anno scolastico 2019-2020 erano ben 90 le classi ammesse. A partecipare al progetto sono state cinque scuole cittadine: la Tesei, la Michelangelo, il Niccolini Palli, la Thouar e la Bini. Alla finale del 4 giugno si sfideranno le quattro classi finaliste di scacchi e le quattro di dama, con tornei all’italiana diretti dagli stessi istruttori. Saranno presenti anche l’arbitro internazionale Gianfranco Borghetti e l’assessore del Comune di Livorno Andrea Raspanti, con deleghe a Terzo Settore, Coesione sociale, Sanità e Diritti. Il progetto è sostenuto da anni da Livorno Scacchi, realtà di vertice a livello nazionale nel settore giovanile. La sua scuola, intitolata a Carlo Falciani, ha formato atleti di rilievo assoluto: su tutti, Greta Viti, unica Candidato Maestro donna under 18 in Toscana, e Edoardo “Dodo” Fulgentini, che ha ottenuto il titolo di Maestro prima di compiere 13 anni, stabilendo un primato nella storia degli scacchi regionali. Anche la scuola di dama di Michele Borghetti sta raccogliendo successi importanti. Andrea Palumbo, classe 2012, ha conquistato il titolo di campione italiano nella categoria “Speranze” nel 2022 e, l’anno successivo, ha bissato il successo vincendo nella categoria “Minicadetti”. Clara Damari, nata nel 2013, si è distinta nel 2025 come vicecampionessa italiana femminile nella categoria Provinciale, competendo con giocatori di tutte le età. Il più giovane dei fratelli Damari, Giulio, nato nel 2017, ha debuttato nel 2025 vincendo il campionato italiano “Primi Passi”. Alla premiazione, resa possibile grazie al contributo dei supermercati Conad di via della Pieve e di Borgo San Jacopo, saranno protagonisti gli studenti, i docenti e le famiglie, in una mattinata che vuole essere al tempo stesso un momento di festa e un’occasione per riflettere sulle potenzialità ancora inespresse di un progetto che ha già dimostrato tutto il suo valore. Livorno ha lanciato una sfida concreta alla ludopatia. Adesso servono le mosse giuste per non lasciare questa partita a metà.

