Gioele Gabbrielleschi è campione toscano Allievi

Foto U.C. Donoratico, che ringraziamo per la disponibilità

L'atleta della AC F. Bessi Calenzano Donoratico completa un giugno da incorniciare conquistando, in solitaria, il titolo regionale al Trofeo Città di San Miniato. Alle sue spalle Scappini e Ginesi, entrambi della G.S. Iperfinish Stabbia

Tre dita alzate al cielo sul traguardo, a celebrare la terza gemma di un mese di giugno semplicemente straordinario. Dopo aver dominato la Cronometro e conquistato la classifica generale del Giro dei Tre Comuni, oltre al secondo posto ottenuto al Trofeo Moriolo, Gioele Gabbrielleschi mette in bacheca il titolo più prestigioso laureandosi campione regionale Allievi. L’alfiere della AC F. Bessi Calenzano Donoratico ha conquistato il successo nel Trofeo Città di San Miniato, imponendosi in solitaria al termine di una gara impegnativa e selettiva. La corsa, lunga 83,800 chilometri, è stata completata in 2h 12’02”, alla media di 38,081 km/h. Gabbrielleschi ha saputo sfruttare una condizione atletica eccellente, già evidenziata dai piazzamenti ottenuti in primavera, tra cui i quarti posti alla Coppa Bonechi e alla Coppa Montemarcianesi, lanciando l’attacco decisivo e staccando tutti gli avversari. Alle sue spalle, con 29 secondi di ritardo, Laerte Scappini e Daniele Ginesi, entrambi della G.S. Iperfinish Stabbia, hanno completato il podio conquistando rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo.

Il podio – Trofeo Città di San Miniato (Campionato Regionale Allievi)

Gioele Gabbrielleschi (AC F. Bessi Calenzano Donoratico) – 2h 12’02”

Laerte Scappini (G.S. Iperfinish Stabbia) – a 29″

Daniele Ginesi (G.S. Iperfinish Stabbia) – stesso tempo

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