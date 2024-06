Giorgia in finale di pattinaggio a Roccaraso

Faraoni Giorgia della Polisportiva La Rosa si è classificata all'undicesima posizione, utilissima per la garanzia di una finale con le migliori atlete d'Italia

Le gare al Palaghiaccio Bolino di Roccaraso vedono in pista le atlete della categoria effettiva Fisr Allievi regionali A e B che si sono confrontate prima in intense prove di semifinali per gli esercizi liberi necessarie per entrare a disputare le competizioni delle finali. Per la Polisportiva La Rosa Livorno Faraoni Giorgia si è classificata all’undicesima posizione, utilissima per la garanzia di una finale con le migliori atlete d’Italia. Già nelle precedenti gare degli esercizi obbligatori aveva guadagnato una importante quarta posizione ottenendo un punteggio personale di 7.0. Grande merito per questo risultato va a Savi Cinzia che l’ha accompagnata a questa prima avventura e a Barni Viola, che le ha fatto concludere con un meritatissimo sedicesimo posto al suo primo campionato in categoria effettiva Fisr, e al preparatore atletico Bientinesi Andrea. La crescita di questa atleta merita davvero un grande plauso per quanta energia e impegno ha speso durante tutto l’anno per la preparazione, considerando che Giorgia ha effettuato anche tutti i campionati di SoloDance, una disciplina che richiede tanta precisione ed interpretazione ottenendo ottime posizioni anche in questa disciplina. Complimenti per il bel risultato arrivano anche dal presidente della polisportiva La Rosa Livorno Tinghi Mario e dal resto di tutto lo staff tecnico della società che in contemporanea è impegnato in altri campionati in diverse città d’Italia.

