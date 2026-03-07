Giovani talenti sul tatami: successo per l’allenamento regionale di karate

Allenamento regionale con 157 karateka provenienti da tutta la Toscana. Presente la presidente Manuela Bonamici. Sul tatami anche i giovani della ASD 187 Folgore di Livorno coinvolti nel “Progetto Talento”

Domenica scorsa si è svolto l’Allenamento della CTR Toscana FIJLKAM, settore Karate, che ha visto la partecipazione di oltre 157 atleti provenienti da tutta la regione. Un appuntamento tecnico di grande rilievo che ha confermato la vitalità e la crescita del karate toscano. All’incontro era presente anche Manuela Bonamici, presidente del Comitato Regionale Toscana Karate, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno verso le attività di sviluppo tecnico e formativo degli atleti. A guidare il lavoro sul tatami uno staff di tecnici regionali di comprovata esperienza, tra questi i tecnici della ASD Esercito – 187 Folgore Antonio Citi, Direttore Tecnico, e Vincenzo Corvaglia, che hanno contribuito a coordinare l’allenamento con professionalità, proponendo esercitazioni e momenti di confronto utili alla crescita tecnica degli atleti. Tra l’afflusso di atleti delle società partecipanti anche la ASD 187 Folgore di Livorno, realtà impegnata nella formazione e nello sviluppo dei giovani atleti attraverso il “Progetto Talento”, un’iniziativa che mira a valorizzare le capacità individuali e a sostenere il percorso di crescita sportiva delle nuove generazioni. I giovanissimi atleti che ne fanno parte gli Under 14 Bianca Boni, Valentina Strazzabosco, Elyas Amir Rizzo, Olga Giuntini, Under 10 Giosuè Casale, Matteo Diodato, Edoardo Ligas, Edoardo Pili, Zoe Biasci e Mario Guzzini.

Il progetto rappresenta una visione che va oltre il semplice allenamento tecnico: un impegno concreto rivolto al futuro dei giovani sportivi. Investire nella formazione e nelle competenze dei Centri Tecnici Regionali della Toscana significa infatti credere nel potenziale delle persone, accompagnandole in un percorso di crescita sportiva e personale. La ricerca del talento non si limita alla selezione degli atleti particolarmente volenterosi, ma punta alla loro valorizzazione attraverso un ambiente capace di stimolare collaborazione, condivisione ed evoluzione continua. In contesti come questi, il gruppo smette di essere un semplice insieme di individui e si trasforma in una vera squadra. Il talento, infatti, non è solo sempre una qualità innata: è il risultato di lavoro quotidiano, dedizione, passione e spirito di sacrificio. Ogni allenamento diventa così un passo avanti in un percorso comune, con la consapevolezza che insieme si possono raggiungere traguardi sempre più importanti. Un appuntamento che ha confermato ancora una volta il valore del lavoro svolto sul territorio e l’impegno nel costruire, giorno dopo giorno, il futuro del karate toscano.

