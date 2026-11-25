Giovanni Cuccuini vince la prima prova del Gran Prix di scherma

Il giovane schermidore livornese trionfa nella categoria Maschietti tra 70 partecipanti. Ottime prove anche dagli altri atleti del Fides nella prima tappa del circuito Kinder Joy of Moving

Il primo Gran Prix nazionale della stagione porta la firma della Fides Livorno. A La Spezia, nella 1ª prova del Gran Prix Kinder Joy of Moving di fioretto (21-22 novembre), Giovanni Cuccuini ha conquistato il primo posto nella categoria Maschietti, davanti a 70 avversari provenienti da tutta Italia. Una gara condotta da protagonista fin dal primo assalto. Nel girone Cuccuini ha vinto tutti e sei gli incontri, con 30 stoccate messe a segno e appena 15 subite, entrando nel tabellone a eliminazione diretta con la testa di serie numero 4. Da lì un percorso senza esitazioni: 10-4 su Vittorio Tormena (Scherma Montebelluna) nei trentaduesimi, 10-4 su Andrea Balsamo (Club Scherma Bari) negli ottavi e 10-7 su Erik Bertolotti Beltrame (Montebelluna) nei quarti. In semifinale il giovane livornese ha superato Nicolò Cannizzaro (Scherma Modica) per 5-4 in un assalto tiratissimo. In finale ha battuto Mattia Maffeis (Bergamasca Scherma) per 10-8, salendo sul gradino più alto del podio. Nella stessa giornata hanno gareggiato anche gli altri atleti della Fides, in tabelloni molto numerosi. Nei Giovanissimi, su 107 partecipanti, Alessandro Ferrarini ha vinto quattro assalti su cinque nel girone e due incontri di eliminazione diretta, entrambi per 10-2. Si è fermato ai sedicesimi per sole due stoccate. Negli Allievi Gabriel Penzo ha chiuso la fase a gironi al primo posto su 95 atleti, a punteggio pieno, ed è uscito ai sedicesimi per una sola stoccata, 15-14. Nello stesso tabellone Dario Del Greco ha raggiunto anch’egli i sedicesimi dopo un netto 15-9. Tra le Ragazze Silvia Pierucci ha superato i trentaduesimi vincendo all’ultima stoccata, 15-14, prima di incontrare la prima testa di serie. Esperienza preziosa anche per Alice Lanzillo nelle Giovanissime e per Ginevra Turtur e Sofia Orsini nelle Allieve. “A qualcuno è mancato un pizzico di fortuna, ma la prova del gruppo è stata ottima”, è il bilancio in casa Fides. Il circolo guarda con fiducia alle prossime prove del circuito nazionale.

Risultati Fides Livorno – 1ª prova GPG Kinder Joy of Moving, La Spezia (fioretto)

• Maschietti (71 atleti): 1° Giovanni Cuccuini

• Giovanissimi (107): Alessandro Ferrarini, eliminato ai sedicesimi

• Allievi (95): Gabriel Penzo 17°, Dario Del Greco 26°

• Ragazze (81): Silvia Pierucci 27°

• Giovanissime (65): Alice Lanzillo 39°

• Allieve (73): Ginevra Turtur 55°, Sofia Orsini 67°

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