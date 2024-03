Giuliana sul gradino più alto a Grosseto

Ancora risultati di rilievo per la polisportiva La Rosa di Livorno che a Grosseto al campionato nazionale fase 2 ha visto Giuliana Perfetti salite sul gradino più alto nella formula promo C. Altra gara di soddisfazione per Noemi Fornaciari con un 14esimo posto; 17esimo posto per Giorgia Verdone. Tutte e tre atlete della polisportiva La Rosa.

