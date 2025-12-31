Gli atleti del Karate Folgore al seminario della nazionale italiana giovanile

Si è svolto dal 28 al 30 dicembre, al Centro Olimpico PalaPellicone di Lido di Ostia, il Seminario della Nazionale Italiana Giovanile di Karate, appuntamento centrale nel percorso di crescita tecnica e sportiva dei giovani atleti azzurri. L’iniziativa ha rappresentato una tappa fondamentale nel processo di formazione continua promosso dalla Fijlkam, unica federazione riconosciuta dal Coni per gli sport da combattimento del Karate, coinvolgendo gli atleti già protagonisti ai CTR Games e proiettandoli, senza soluzione di continuità, nel cuore dell’attività federale nazionale. Con il seminario si è così concluso l’anno sportivo in corso, all’insegna di allenamenti di alto livello, svolti in un contesto tecnico di assoluta eccellenza e orientati alla crescita e alla valorizzazione dei giovani talenti. Tra gli invitati Jacopo Citi e Andrea Bozzi, atleti della ASD Esercito – 197ª Folgore di Livorno, la cui presenza conferma l’efficacia del lavoro svolto dalle società sportive del territorio nella valorizzazione dei giovani talenti.

