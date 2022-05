Gli studenti del Classico intervistano Chiellini

Lunedì 23 maggio, dalle 13 alle 14, gli studenti trasmetteranno l’intervista in diretta Instagram e Facebook, rispettivamente sull’account @dicecheilseiaprile e sulla pagina della scuola IIS Niccolini Palli

Dopo la notizia dell’addio alla Juventus e lo scalpore di tutto il mondo, gli studenti di quarta e quinta del Liceo Classico intervisteranno il capitano della nostra nazionale, il mitico Giorgio Chiellini. Lunedì 23 maggio, dalle 13 alle 14, gli studenti trasmetteranno l’intervista in diretta Instagram e Facebook, rispettivamente sull’account @dicecheilseiaprile e sulla pagina della scuola IIS Niccolini Palli, per permettere a chiunque voglia di seguire la trasmissione. Sarà l’occasione per scambiare qualche chiacchiera con il grande campione e, perché no, per soddisfare qualche curiosità sul futuro della sua carriera calcistica.