Grande successo del torneo di Natale della scuola di scacchi

Quattro squadre composte da 8 giocatori ciascuno si sono sfidate in un doppio girone all'italiana che per molti bambini è stata la prima competizione. Vincono gli Elfi capitanati da Ettore Sassi che hanno battuto sul filo di lana i Babbi Natale capitanati da Edoardo Fulgentini

Grande successo del torneo di Natale della scuola di scacchi Carlo Falciani di Livorno che si è svolto sabato 23 dicembre all’ASD Lady Monica. Quattro squadre composte da 8 giocatori ciascuno si sono sfidate in un doppio girone all’italiana che per molti bambini è stata la prima competizione.

Vincono gli Elfi capitanati da Ettore Sassi che hanno battuto sul filo di lana i Babbi Natale capitanati da Edoardo Fulgentini. Terza piazza per gli gnomi capitanati dalla campionessa italiana under 14 Greta Viti e quarta piazza per le renne capitanate da Mario Federico. Premi per tutti grazie all’ aiuto di Termisol e Conad. Premio speciale al piccolo Mattia Franceschi in memoria del nonno Riccardo Franceschi scomparso il 5 dicembre 2022. Un vero e proprio miracolo natalizio veder giocare 32 bambini e ragazzi in presenza senza l’ausilio della tecnologia. La scuola di scacchi Carlo Falciani riprenderà sabato 13 gennaio al museo di Storia Naturale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©