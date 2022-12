(1) Allegati (1) I RISULTATI

Grande successo per la Corrisalviano

Oltre 200 gli atleti che si sono dati battaglia su un percorso di 9,5km ormai collaudato, molto tecnico e muscolare che si snoda tra Salviano, le Cinque Querce ed il parco del Levante. L’Atletica Amaranto si conferma al primo posto nella classifica a squadre del Criterium Podistico Toscano, le ultime due gare saranno decisive per l’assegnazione del titolo a squadre. La gara è stata organizzata dall’Atletica Amaranto

Grande successo per la Corrisalviano, gara podistica organizzata dall’Atletica Amaranto, valida come penultima prova del Criterium Podistico Toscano. Oltre 200 gli atleti arrivati che si sono dati battaglia su un percorso di 9,5km ormai collaudato, molto tecnico e muscolare che si snoda tra Salviano, le Cinque Querce ed il parco del Levante. La parte centrale, che prevede 1km di sterrato con leggero strappo seguito da discesa asfaltata, ha fatto anche per questa edizione la differenza sia per le prime posizione che per le varie classifiche di categoria.

Alla fine ad imporsi è stato Massimo Mei dell’Atletica Castello con il tempo di 31’24” che regolava i due atleti di casa Alessandro Ulbar (Atletica Livorno) e Mirko Dolci (Atletica Amaranto). In campo femminile vince Carli Elisa della Montecatini Marathon con il tempo di 38’46” che aveva la meglio sulla portacolori della’Atletica Amaranto Elena Kostantos 38’53”e Lorena Meroni 39’11”(Parco Apuane). Per quanto riguarda la classifica a squadre la parte del leone la fa la squadra di casa Atletica Amaranto che vince sui cugini del Sempredicorsa con La Galla sul terzo gradino del podio. L’Atletica Amaranto si conferma al primo posto nella classifica a squadre del Criterium Podistico Toscano, le ultime due gare (Mezza Maratona di San Miniato e Cronoscalata del Corchia), saranno decisive per l’assegnazione del titolo a squadre che vede un testa a testa tra l’Atletica Amaranto e le Alpi Apuane.

Condividi: