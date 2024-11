Grandi prestazioni dei giovani scacchisti livornesi

Livorno scacchi e la sua scuola giovanile si dimostrano ancora una volta i più forti in Toscana a livello giovanile e cominciano a fare paura anche alle grandi realtà urbane di Milano e Roma

Grandi risultati degli allievi della scuola di scacchi “Carlo Falciani” del museo di storia naturale nei tornei internazionali. Mentre l’alfiere amaranto Edoardo Fulgentini è attualmente all’undicesimo posto assoluto al mondiale under 12 di Montesilvano, con 3 vittorie e un pareggio su 4 partite, ottime notizie giungono da Recco e Lucca. Al torneo internazionale di Recco ottimo nono posto assoluto per la campionessa italiana under 12 e 14 Greta Viti che conquista 85 punti e si avvicina al prestigioso titolo di candidato maestro. Nello stesso torneo ottima prestazione della prima nazionale Ettore Sassi, che ha raggiunto quota 1850 nel punteggio nazionale. Anche da Lucca ottime nuove. Filippo Buonagurio conquista la seconda categoria nazionale e Aaron Pritelli la prima nazionale. Livorno scacchi e la sua scuola giovanile si dimostrano ancora una volta i più forti in Toscana a livello giovanile e cominciano a fare paura anche alle grandi realtà urbane di Milano e Roma.

Condividi:

Riproduzione riservata ©