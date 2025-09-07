Grandi risultati per la Polisportiva La Rosa Livorno al Campionato Nazionale ACSI di pattinaggio artistico

Al Playhall di Riccione oltre 1.500 atleti da tutta Italia e dall’estero per il 20° Memorial “Roberta Gentilini”. Nannipieri conquista l’oro e il titolo nazionale negli Esordienti A, Secchioni sul podio con il bronzo. Buoni piazzamenti per tutte le 26 atlete amaranto impegnate nelle varie categorie di pattinaggio artistico

Dal 26 agosto al 9 settembre il Playhall di Riccione è stato teatro del Campionato Nazionale ACSI – 20° Memorial “Roberta Gentilini”, evento inserito all’interno dell’ACSI International Roller Trophy e organizzato con il patrocinio del Comune di Riccione, del Comitato Regionale ACSI Emilia Romagna e della società ASD Pattinaggio Artistico Riccione. Una manifestazione di alto livello che ha richiamato oltre 1.500 atleti da tutta Italia e anche dall’estero (Spagna e Croazia), impegnati in tutte le discipline del pattinaggio artistico: dal singolo alla solo dance, dal pattinaggio in line al sincronizzato, passando per duo, coppia artistico, gruppi folk e prove inclusive dedicate ad atleti con disabilità.

Tra le società protagoniste anche la Polisportiva La Rosa Livorno, che ha schierato 26 atlete nelle varie competizioni: singolo di categoria, solo dance, promozionali, di livello e inclusivi.

I primi risultati hanno già regalato soddisfazioni importanti.

Beatrice Nannipieri ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo Nazionale ACSI 2025 nella categoria Esordienti A.

Bianca Secchioni ha ottenuto una medaglia di bronzo nel singolo femminile Esordienti Regionali A.

Camilla Rossi si è fermata a un passo dal podio con il quarto posto nella categoria Fantastic 2.

Sofia Lavoratori ha chiuso decima nella categoria Juniores ACSI 2, mentre Giorgia Verdone ha centrato la settima posizione tra le Juniores ACSI.

Nelle categorie più giovani:

Primavera 2 (classe 2015): Adele Romanelli quinta, Emily Baggiani nona, Alessia Barontini tredicesima, Gea Pellegrini quindicesima.

Principianti 2: Ginevra Fortuna undicesima; per i Pulcini B Nicole Di Girolamo ventunesima e Amina Cuko ventiseiesima.

Pulcini 2018 Classic: Mya Bosinco ha conquistato la settima posizione .

Azzurrini 4: Chiara Zannotti settima e Francesca Barretta decima.

Le atlete sono state seguite a bordo pista dalle allenatrici Cinzia Savi e Letizia Tinghi.

Il campionato è ancora in corso e nelle prossime giornate altre pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno scenderanno in pista. Grande l’attesa e il tifo per i nuovi risultati che potrebbero arricchire ulteriormente il medagliere livornese.

