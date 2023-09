Greta conquista due vittorie all’Europeo di scacchi, il campionato prosegue

Greta durante il campionato europeo a Mamaia in Romania. Photo credit Romanian Chess Federation https://euromamaia2023.com/

Positivo finora il bilancio del campionato europeo under 14 che Greta sta disputando a Mamaia, in Romania: due vittorie, una sconfitta e un pareggio. L'allenatore: "Ottima "patta" quella di oggi contro la campionessa di Danimarca. In generale buon inizio da parte di Greta che affronta quasi sempre avversarie più esperte". Il presidente di Livorno scacchi: "Giocherà in tutto 9 partite. Credo che il primo obiettivo sia superare le 4 vittorie conquistate all'europeo dello scorso anno"

Nell’ordine: due vittorie, una sconfitta e un pareggio. E’ positivo finora il bilancio del campionato europeo under 14 che Greta Viti sta disputando a Mamaia in Romania (fino al 15 settembre). Per la 13enne livornese, campionessa italiana in carica under 14, si tratta del secondo europeo e il primo obiettivo è superare le 4 vittorie ottenute lo scorso anno. Oggi alle 14 (ora italiana) Greta ha sfidato la forte campionessa della Danimarca, pareggiando, dopo aver battuto al 1° turno la campionessa del Montenegro e al 3° una giocatrice romena, perdendo il 2° turno contro una fortissima giocatrice ucraina. Il presidente di Livorno scacchi Andrea Raiano la sta seguendo come presidente e tifoso: “Il pari di oggi è un ottimo risultato. Giocherà come tutti i partecipanti 9 partite, vedremo quante sarà in grado di vincerne quest’anno. In bocca al lupo”. Greta è seguita sul posto dal suo allenatore, il maestro internazionale Pierluigi Piscopo molto conosciuto e apprezzato a Livorno: “Ottima “patta” quella di oggi contro la campionessa di Danimarca. In generale buon inizio da parte di Greta che affronta quasi sempre avversarie più esperte. Domattina (9 settembre, ndr) quinto turno e poi dopo il giorno di riposo il torneo entrerà nelle fasi conclusive”.

