Greta diventa candidato maestro di scacchi a 14 anni e mezzo

Foto inviata nel comunicato stampa del 27 aprile

La già campionessa italiana under 12 e under 14, tesserata Livorno scacchi, è la più giovane scacchista toscana di sempre a raggiungere il prestigioso risultato

Storico risultato per Greta Viti che diventa candidato maestro di scacchi a soli 14 anni e mezzo e ottiene addirittura mezza norma per il titolo di maestro nazionale. La già campionessa italiana under 12 e under 14, classe 2010, si legge in un comunicato stampa del 27 aprile, diventa la ragazza toscana under 16 col più alto titolo assoluto (per questo motivo è declinato al maschile) ed è la più giovane scacchista toscana di sempre a raggiungere il prestigioso risultato, eguagliando la fiorentina Anna Merciai ed avendo come obbiettivo il superamento della più forte toscana di sempre, la fiorentina Clarice Benini, che fra gli anni 30 e 50 del secolo scorso fu la migliore giocatrice italiana. Per l’atleta livornese, tesserata Livorno scacchi, un ennesimo grandissimo risultato, maturato al torneo internazionale di Tivoli che “super Greta” ha addirittura rischiato di vincere, fermata solo all’ultimo turno dal fortissimo maestro internazionale Edoardo Di Benedetto, dopo un’incredibile cavalcata di 5 vittorie consecutive, e piazzandosi comunque terza nella classifica assoluta. E’ il terzo livornese che diventa candidato maestro in giovanissima età dopo Edoardo Fulgentini ed Ettore Sassi. E grande attesa per Edoardo Fulgentini, per tutti “Dodo”, vice campione italiano under 12 che sta giocando l’Open A del fortissimo Sardinia World chess Festival che vede la partecipazione di più di 100 giocatori far cui una decina di grandi maestri provenienti da tutto il mondo, provando a conseguire la prima norma di maestro nazionale. Ennesimo ottimo risultato della scuola di scacchi “Carlo Falciani” che si svolge ogni sabato al museo di storia naturale e di Livorno scacchi che si conferma il club toscano più forte nel settore giovanile.

