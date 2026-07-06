Greta e Mykhailo campioni d’Italia di danza sportiva

Ringraziamo le rispettive famiglie per la collaborazione

La coppia di ballerini ha conquistato il titolo nazionale nelle danze standard. Il successo conquistato nella categoria Youth 16-18 classe B1 vale anche il passaggio nella prestigiosa classe A

Un traguardo che premia talento, sacrificio e dedizione. Greta Sangiorgio, 17 anni, e Mykhailo Kolesnikov, 18 anni, si sono laureati campioni d’Italia di danze standard al Campionato Nazionale di danza sportiva disputato a Rimini, conquistando il titolo nella categoria Youth 16-18 classe B1. La coppia ha brillato sulla pista romagnola, imponendosi al termine della competizione e centrando un risultato di assoluto prestigio che rappresenta il punto più alto della loro stagione agonistica. Alla vittoria si aggiunge un altro importante traguardo: grazie al titolo nazionale, Greta e Mykhailo hanno ottenuto il passaggio dalla classe B1 alla classe A, entrando così nella categoria che raccoglie gli atleti di livello più elevato della disciplina. I due ballerini fanno parte della scuola Rising Star Livorno e sono allenati dal maestro Massimiliano Grassi.

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