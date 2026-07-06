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Greta e Mykhailo campioni d’Italia di danza sportiva

Lunedì 6 Luglio 2026 — 15:14

Ringraziamo le rispettive famiglie per la collaborazione

La coppia di ballerini ha conquistato il titolo nazionale nelle danze standard. Il successo conquistato nella categoria Youth 16-18 classe B1 vale anche il passaggio nella prestigiosa classe A

Un traguardo che premia talento, sacrificio e dedizione. Greta Sangiorgio, 17 anni, e Mykhailo Kolesnikov, 18 anni, si sono laureati campioni d’Italia di danze standard al Campionato Nazionale di danza sportiva disputato a Rimini, conquistando il titolo nella categoria Youth 16-18 classe B1. La coppia ha brillato sulla pista romagnola, imponendosi al termine della competizione e centrando un risultato di assoluto prestigio che rappresenta il punto più alto della loro stagione agonistica. Alla vittoria si aggiunge un altro importante traguardo: grazie al titolo nazionale, Greta e Mykhailo hanno ottenuto il passaggio dalla classe B1 alla classe A, entrando così nella categoria che raccoglie gli atleti di livello più elevato della disciplina. I due ballerini fanno parte della scuola Rising Star Livorno e sono allenati dal maestro Massimiliano Grassi.

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