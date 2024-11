Gruppo di 50 ex vogatori si ritrova a cena

Ad organizzarla è stato il presidente del Salviano Alessio Marra con la collaborazione di altri ragazzi e del comitato Palio Marinaro che ha prestato le vele di tutti i rioni che Marra ha poi sistemato sulla chiatta del ristorante come biglietto da visita della tavolata intorno alla quale, all’interno del ristorante Le Botteghe, si sono seduti una cinquantina di ex vogatori anni ’80 ’90 e 2000. “E’ stata una bellissima, bellissima serata – spiega Marra che ringraziamo per la disponibilità – tra ragazzi un po’ cresciuti, diciamo, che ha permesso di tenere viva l’attenzione del mondo remiero. Un grazie a tutti i partecipanti”. La pagina Instagram Gare Remiere ha dedicato un post alla cena.

