Gruppo Lottatori Livornesi, 11 atleti agli Europei Under 15, 17 e 20

Un plauso allo staff composto da Igor Nencioni (che ricoprirà il prestigioso ruolo di Trainer della Nazionale Italiana Under 20), Emiliano Cicconofri, Mauro Puccini, Dario Corso e Francesco Bianchi e all'osteopata Francisco Vanzi Consiglieri

Un traguardo epocale per il Gruppo Lottatori Livornesi e per lo sport cittadino. Ben 11 fra atleti e atlete della palestra di via Lulli hanno conquistato il diritto di rappresentare l’Italia ai prossimi campionati europei delle categorie Under 15, Under 17 e Under 20. Un numero record che sancisce l’esplosione di una vera e propria “cantera” d’eccellenza a livello nazionale e internazionale. Questo risultato straordinario, il più alto numero di qualificati europei nella storia della società, non è frutto del caso. È il coronamento di anni di lavoro meticoloso, pianificazione strategica e una sinergia perfetta tra tutte le componenti del gruppo. Lo Staff Tecnico, guidato da figure di spicco come Igor Nencioni, Emiliano Cicconofri, Mauro Puccini, Dario Corso, Francesco Bianchi affiancati dall’osteopata Francisco Vanzi Consiglieri, ha costruito un ambiente vincente, dove l’allenamento è rigoroso e gli obiettivi sono chiari. Protagonisti assoluti di questo successo sono naturalmente i giovani lottatori, sostenuti con passione dalle loro famiglie, e gli sponsor che credono nel progetto. Un circolo virtuoso che ha portato la Palestra di Via Lulli a competere ai massimi livelli continentali.

I magnifici 11 in Partenza per l’Europa:

UNDER 15:

Silvestri Lorenzo (kg 52)

Meloni Elio (kg 57)

Chiavacci Gioele (kg 85)

Larocca Sara (kg 50)

D’Addario Matilde (kg 58)

UNDER 17:

Baggiani Michael (kg 80)

UNDER 20:

Bonanno Riccardo (kg 57)

Gubbiotti Daniele (kg 70)

Caso Raùl (kg 74)

Marchesini Lorenzo (kg 86)

Magnani Brando (kg 92)

Un ulteriore motivo d’orgoglio per il Gruppo Lottatori Livornesi:

Le Sfide Europee:

* La categoria Under 17 scenderà sul tappeto a Skopje, Macedonia.

* Le categorie Under 15 e 20 gareggeranno a Caorle (Venezia).

Condividi:

Riproduzione riservata ©