(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Half Marathon 2022, percorso in gran parte rinnovato

La partenza della Half Marathon 2021

La quinta edizione della mezza maratona labronica, che andrà in scena il 13 novembre, assegnerà il titolo di Campione Regionale Toscano UISP. In programma anche Livorno Run e StraLivorno

Mancano ormai poco meno di due settimane alla Livorno Half Marathon, una gara che anno dopo anno sta entrando sempre di più nel cuore dei podisti livornesi e non solo. Il 13 novembre saranno tantissimi i corridori che si sfideranno lungo le vie della città per primeggiare nella quinta edizione della mezza maratona labronica. Anche perché quest’anno la Livorno Half Marathon, che fa parte del Criterium Podistico Toscano 2022, consegnerà il titolo di Campione Regionale Toscano di mezza maratona UISP e quindi ci si attende un buon numero di iscritti arrivare da ogni parte della Toscana. L’organizzazione di uno degli eventi più importanti a livello regionale per la UISP è stata affidata alla A.S.D. Livornomarathon, società affiliata UISP, in collaborazione con il Comune di Livorno.

Oltre alla mezza maratona, sono in programma anche la Livorno Run, una gara competitiva su un percorso di poco più di 10 chilometri, e la StraLivorno, una non-competitiva che si svolgerà lungo le stesse strade che verranno battute dai partecipanti della Livorno Run. Rispetto alle passate edizioni, il percorso della Livorno Half Marathon 2022 presenta alcune novità. Dopo la partenza da Via dei Pensieri, i corridori procederanno verso il centro città per toccare Piazza della Repubblica e poi tornare indietro verso il Viale Italia. Una volta completato il percorso all’interno del cantiere Benetti, infatti, gli atleti transiteranno davanti all’Accademia Navale per poi farsi tutto il lungomare fino a Metamare. L’arrivo, come sempre, sarà al Campo Scuola in Via dei Pensieri. La Half Marathon prenderà il via alle 9, mentre le partenze della Livorno Run e della StraLivorno sono in programma alle 10. Per iscriversi c’è tempo fino alla mezzanotte di giovedì 10 novembre. Il costo per l’iscrizione alla Half Marathon è di 30 euro, mentre per la Livorno Run è di 15 euro. L’iscrizione può essere fatta attraverso il sito maratonadilivorno.it oppure inviando per mail a [email protected] la scheda d’iscrizione compilata e la copia dell’avvenuto pagamento.

Condividi: