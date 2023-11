I due rugbisti livornesi Brasini e Celi protagonisti con l’Italia under 18

Foto federugby.it la prima foto e nella seconda inviata nel comunicato stampa a sinistra Brasini, a destra Celi

Il pilone Christian e il mediano d'apertura Pietro, in meta, nati e cresciuti nel vivaio dell’Unicusano Livorno Rugby, fanno parte della nazionale under 18 guidata da un altro livornese, Paolo Grassi, che il 4 novembre ha vinto il test match contro l'Irlanda

Un’impresa strepitosa, realizzata anche grazie al concreto apporto del pilone Christian Brasini e del mediano di apertura Pietro Celi, due validissimi giocatori livornesi, classe 2006, sportivamente parlando nati e cresciuti nel vivaio dell’Unicusano Livorno Rugby. La strepitosa impresa è quella relativa al successo dell’Italia under 18 sui pari età dell’Irlanda. Gli azzurrini guidati da Paolo Grassi (livornese e a sua volta, rugbisticamente nato e cresciuto nel club delle ‘Tre Rose’), nel Test Match a Rieti, il 4 novembre si sono imposti 31-27. Celi è stato impiegato per l’intero incontro nel suo ruolo naturale di numero dieci; al suo attivo anche una favolosa meta, pesantissima, siglata nei minuti finali del primo tempo: una marcatura che ha consentito ai padroni di casa di operare il sorpasso e (dopo la trasformazione dell’estremo Ragusi) di presentarsi all’intervallo in vantaggio 17-13. Brasini si è distinto invece in prima linea: il pilone labronico ha giocato, ad alti livelli, i primi 67 minuti del confronto. L’ottimo lavoro svolto dall’Unicusano Livorno Rugby con il proprio vivaio consente di ‘sfornare’ senza soluzione di continuità atleti che poi si impongono addirittura a livello internazionale. Brasini e Celi sono ovviamente utilizzati nella rappresentativa biancoverde under 18, realtà del campionato èlite di categoria (il torneo riprenderà domenica prossima con la trasferta sul terreno dell’Experience L’Aquila). I due atleti labronici, pur con caratteristiche differenti, sono accomunati da un grande talento ed hanno fornito un importante contributo, nel 2022, con la maglia del Livorno Rugby under 17, per il raggiungimento del secondo posto nel torneo tricolore. Una medaglia d’argento – semifinale vinta con gli Amatori Milano, finale persa contro la grande Benetton Treviso – che ha meritato un capitolo anche nel libro ‘Biancoverdi in meta – La storia del Livorno Rugby 1931’.

