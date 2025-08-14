I folgorini a Monterrey alla Karate 1 Youth League
Si è conclusa con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra la trasferta della delegazione del Comitato Regionale Toscana – Settore Karate, impegnata nella quarta tappa del circuito mondiale “Karate 1 Youth League”
Si è conclusa con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra la trasferta della delegazione del Comitato Regionale Toscana – Settore Karate, impegnata nella quarta tappa del circuito mondiale “Karate 1 Youth League”, organizzata dalla World Karate Federation (WKF) a Monterrey, Messico. Gli atleti selezionati dal *Centro Tecnico Regionale (CTR) si sono confrontati con i migliori giovani karateka del panorama internazionale, dimostrando maturità tecnica, impegno e una crescente consapevolezza agonistica.
Specialità Kumite – Combattimento a contatto controllato:
– Andrea Bozzi (categoria Under 21 -84 kg
Raggiunge un eccellente 5º posto, cedendo il passo all’atleta messicano nella finale per il bronzo, dopo un percorso combattivo e determinato che lo ha visto tra i protagonisti della categoria.
– Jacopo Citi (categoria Junior -68 kg
Offre una prova di carattere e continuità tecnica. Nonostante una prestazione convincente, l’esito non ha rispecchiato appieno quanto espresso sul tatami.
– Leonardo Nannini
Buona la prova per il giovane atleta, che conferma la propria crescita costante in ambito internazionale.
Staff tecnico:
Presente in trasferta, in qualità di collaboratore tecnico del CTR, il M° Antonio Citi, Direttore Tecnico dell’ASD Esercito – 187 Folgore, che ha garantito accompagnamento, guida e supporto tecnico durante tutta la competizione.
Conclusione:
La partecipazione a questa prestigiosa competizione ha rappresentato, oltre a un momento di confronto sportivo di alto livello, anche un’importante esperienza umana e formativa. I nostri atleti hanno saputo onorare i colori della Toscana e dell’Italia, confermando il valore del percorso formativo portato avanti dal Comitato Regionale.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.