I folgorini a Monterrey alla Karate 1 Youth League

Si è conclusa con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra la trasferta della delegazione del Comitato Regionale Toscana – Settore Karate, impegnata nella quarta tappa del circuito mondiale “Karate 1 Youth League”

Si è conclusa con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra la trasferta della delegazione del Comitato Regionale Toscana – Settore Karate, impegnata nella quarta tappa del circuito mondiale “Karate 1 Youth League”, organizzata dalla World Karate Federation (WKF) a Monterrey, Messico. Gli atleti selezionati dal *Centro Tecnico Regionale (CTR) si sono confrontati con i migliori giovani karateka del panorama internazionale, dimostrando maturità tecnica, impegno e una crescente consapevolezza agonistica.

Specialità Kumite – Combattimento a contatto controllato:

– Andrea Bozzi (categoria Under 21 -84 kg

Raggiunge un eccellente 5º posto, cedendo il passo all’atleta messicano nella finale per il bronzo, dopo un percorso combattivo e determinato che lo ha visto tra i protagonisti della categoria.

– Jacopo Citi (categoria Junior -68 kg

Offre una prova di carattere e continuità tecnica. Nonostante una prestazione convincente, l’esito non ha rispecchiato appieno quanto espresso sul tatami.

– Leonardo Nannini

Buona la prova per il giovane atleta, che conferma la propria crescita costante in ambito internazionale.

Staff tecnico:

Presente in trasferta, in qualità di collaboratore tecnico del CTR, il M° Antonio Citi, Direttore Tecnico dell’ASD Esercito – 187 Folgore, che ha garantito accompagnamento, guida e supporto tecnico durante tutta la competizione.

Conclusione:

La partecipazione a questa prestigiosa competizione ha rappresentato, oltre a un momento di confronto sportivo di alto livello, anche un’importante esperienza umana e formativa. I nostri atleti hanno saputo onorare i colori della Toscana e dell’Italia, confermando il valore del percorso formativo portato avanti dal Comitato Regionale.

