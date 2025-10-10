I folgorini a Ostia per le fasi finali di karate

A guidare e sostenere gli atleti a bordo tatami i tecnici Antonio Citi, Vincenzo Corvaglia e Graziano Ligas

Domenica scorsa, nell’impianto sportivo di Empoli, si è svolta la fase di qualificazione regionale al Campionato Italiano Esordienti, organizzata dal Comitato Regionale Toscana Karate – Fijlkam. L’evento ha coinvolto numerosi giovanissimi atleti provenienti da tutta la regione, impegnati nelle specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato) e del Kata (forma).

Medaglia d’oro per Olga Giuntini nella categoria -45 kg, che ha superato con determinazione tre incontri consecutivi, salendo meritatamente sul gradino più alto del podio.

Nella categoria -35 kg, Valentina Strazzabosco ha preso parte alla gara, unica iscritta nella propria classe di peso, dimostrando comunque grande disponibilità e spirito sportivo.

Medaglia di bronzo per Matteo Sartor e Gabriele Termini nella categoria -58 kg, entrambi alla loro prima esperienza in gara ufficiale nella specialità del kumite.

Buone le prestazioni anche per Bianca Boni, Elia Baldini, Alessio Baldini, Elyas Amir Rizzo, Giorgio Della Valle e Gabriele Pili, tutti in crescita sul piano tecnico e agonistico. A guidare e sostenere gli atleti a bordo tatami i tecnici Antonio Citi, Vincenzo Corvaglia e Graziano Ligas, sempre al fianco dei giovani Folgorini in questo cammino formativo e sportivo.

