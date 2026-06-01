I Folgorini crescono: oltre 250 presenze per il passaggio di cintura

Festa, sport e valori alla cerimonia annuale della ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno. Decine di giovani karateka promossi al grado superiore davanti a famiglie, tecnici e rappresentanti del Reggimento Folgore, in una giornata che ha celebrato impegno, disciplina e crescita personale

Grande partecipazione e forte senso di appartenenza hanno caratterizzato la cerimonia di passaggio di cintura al grado superiore del settore giovanile “I Folgorini” della ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno. Oltre 250 presenze tra dirigenti, tecnici, atleti e famiglie hanno risposto con entusiasmo all’appuntamento annuale, confermando la solidità e la crescita di una realtà sportiva che continua a distinguersi per la capacità di coniugare formazione atletica, educazione e valori. La manifestazione si è svolta presso l’impianto sportivo della Caserma “Paolo Vannucci”, sede delle attività dei giovani atleti, alla presenza del Comandante del 187° Reggimento Paracadutisti Folgore, Colonnello Girolamo Bufi, che ha salutato lo schieramento della forza sportiva presentata dal Presidente della ASD, 1° Luogotenente (ris.) Costantino Oliverio. Un momento altamente simbolico che ha rafforzato il legame tra sport, istituzioni e territorio, nel segno dei valori che da sempre contraddistinguono la Folgore: disciplina, rispetto, sacrificio, spirito di squadra e senso dell’onore. Fondamentale il contributo della struttura organizzativa e tecnica che quotidianamente accompagna il percorso di crescita dei giovani atleti. Nella dirigenza opera Monica Rocchi, qualificata FIJLKAM, figura di riferimento per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività sportive e formative del sodalizio.

Staff tecnico

Antonio Citi

Daniele Pilagatti

Massimiliano Parolin

Vincenzo Corvaglia

Rico Simonetti

Gloria Pratesi

Antonio D’Ambra

Graziano Ligas

Grazie alla professionalità dello staff tecnico e dirigenziale, la ASD Esercito – 187° Folgore continua a rappresentare un modello educativo e sportivo capace di valorizzare il talento giovanile attraverso una proposta formativa fondata su competenza, metodo e condivisione dei valori dello sport. La cerimonia di consegna delle nuove cinture rappresenta un importante traguardo nel percorso educativo e sportivo dei giovani karateka. Nel karate, infatti, il passaggio di grado non certifica soltanto l’acquisizione di competenze tecniche, ma testimonia anche la crescita personale dell’atleta, la maturazione comportamentale e la capacità di affrontare, con impegno e determinazione, le sfide del proprio percorso. Dal punto di vista accademico delle attività motorie e sportive, la pratica del karate costituisce uno straordinario strumento di sviluppo delle capacità coordinative e condizionali. Attraverso un percorso metodologico progressivo, i giovani praticanti migliorano equilibrio, orientamento spazio-temporale, rapidità, controllo motorio, capacità decisionali e schemi motori complessi: elementi fondamentali per una crescita armonica e completa. La ASD Esercito – 187° Folgore si conferma così una realtà di riferimento per la promozione sportiva giovanile, capace di formare non soltanto atleti, ma futuri adulti consapevoli e responsabili. Con il mese di giugno si concluderà il corso sportivo 2025/2026, ma le attività proseguiranno senza interruzioni grazie al progetto “Summer Day”, aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al karate attraverso un percorso strutturato e qualificato. L’iniziativa offrirà l’opportunità di conoscere una disciplina olimpica e formativa che favorisce lo sviluppo delle abilità motorie, delle competenze relazionali e della cultura del movimento. Dal 2002 il Karate FIJLKAM è presente nelle caserme dell’Esercito Italiano, consolidando un progetto che continua a promuovere impegno, appartenenza, crescita personale e futuro per le nuove generazioni.

Folgorini promossi al grado superiore

Cintura Bianca/Gialla

Francesco Battiato, Antonio Marrone, Edoardo Polonia, Leonardo Polonia, Lorenzo Polonia.

Cintura Gialla

Sofia Battiato, Gaia Busiello, Jonas Buti, Tommaso Carini, Beatrice Crystal Cazzuola Prosperi, Tommaso William Cazzuola Prosperi, Giovanni Cirillo, Emanuele D’Adamo, Edoardo D’Apuzzo, Vittorio D’Apuzzo, Niccolò Faralli, Andrea Gentile, Giulio Gentile, Azzurra Golfarini, Enea Eugenio Infante, Francisco Jafer Nascimento, Rebecca Lo Cascio, Giorgio Mancusi, Giorgio Smacchia, Damir Sturzinschii, Lorenzo Tomati.

Cintura Arancione

Samuele Costabile, Alessandro Franchi, Mario Guzzini, Michele Lenzi, Caterina Melani, Francesco Domenico Nastasi, Lorenzo Parolin, Pablo Socci.

Cintura Verde

Davide Bonannino, Aurora Guimaraes, Erik Ippolito, Emma Rebecca Lenoci, Emanuele Lenzi Spagnoli, Matteo Mazzotta, Kataleya Visha.

Cintura Blu

Giosuè Casale, Beatrice Della Valle, Giorgio Della Valle, Matilde Della Valle, Emma Johnson, Gabriele Mariani, Davide Moscatiello, Edoardo Pili.

Cintura Marrone

Elia Baldini, Michele Battista, Bianca Boni, Salvatore Cossu, Matteo Diodato, Carlo Dubini, Andrea Giugno, Alessio Ramos Baldini, Amanda Ramos Baldini, Elyas Amir Rizzo, Valentina Strazzabosco, Gabriele Termini.

Atleti presenti nel percorso formativo e sportivo

Auro Baldini, Andrea Bozzi, Jacopo Citi, Samuele e Simone Corvaglia, Emma Ludovica Frizzi, Leonardo Nannini, Anita e Matteo Sartor, Gabriele Pili, Gabriele Ligas, Gabriele Sartini, Iride Deiana Sartori, Zoe Alonge.

Una giornata di festa, condivisione e crescita che ha confermato, ancora una volta, come la ASD Esercito – 187° Folgore rappresenti un punto di riferimento per lo sport giovanile livornese, nel segno della tradizione della Folgore e della formazione delle nuove generazioni attraverso i valori autentici del karate

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