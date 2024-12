I folgorini partecipano al programma Folgore – Winter Days

Inarrestabile è il percorso formativo prospettato dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno. Spinti dallo spirito di iniziativa, i folgorini hanno aderito al progetto Folgore – Winter Days: un piano di lavoro nel quale è racchiuso il patrimonio di sani e costruttivi valori etici morali che il mondo sportivo e militare racchiudono. Inoltre, oltre alla crescita personale individuale, lo scopo è quello di sviluppare e perfezionare le abilità e capacità motorie generali e specifiche indirizzate alle distinte finalità tecniche, tipiche della disciplina da combattimento pratica, quella del Karate. L’attività ha avuto inizio il 22 dicembre scorso e terminerà il 6 gennaio con la peculiarità dello “stop” solo per i giorni “festivi” 25-26 e capodanno con una tabella di marcia di 12 giorni e oltre 30 ore di preparazione formativa. Il programma prevede una diversificata somministrazione di stimoli motori e motivazionali, attraverso attività multidisciplinari contestualizzate in un ambiente arricchito e sicuro, circoscritto come quello della sala di allenamento allestito con il tatami, presso la palestra del 187 reggimento paracadutisti “Folgore” alla Caserma “Paolo Vannucci” e attività esterne diurne e serali a Calambrone nello splendido scenario di spiaggia, dune e mare invernale. Tra queste iniziative performanti, l’allenamento congiunto con la ASD Accademia Militare di Modena, guidata dal maestro Carlo Francesco TOMBOLINI che, con l’occasione, è stata presente la campionessa d’Europa (classe Juniores) Diana SHOSTAK. Gli atleti che ne hanno preso parte al percorso Alessia COSSU, Andrea BOZZI, Andrea DE SANCTIS, Anna FERRO, Bianca BONI, Davide MOSCATIELLO, Edoardo LIGAS, Edoardo PILI, Elyas RIZZO, Gabriele LIGAS, Gabriele PILI, Giosuè CASALE, Jacopo CITI, Jahzeel CALMET, Leonardo NANNINI, Michele BATTISTA, Salvatore COSSU, Valentina STRAZZABOSCO e Zoe BIASCI. La condotta dell’iniziativa è guidata dal “direttore tecnico con le stellette” maestro Antonio CITI, Graziano LIGAS, Gloria PRATESI.

