I fratelli Corvaglia in gara in Slovenia

Grande successo per i folgorini della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno alla 19ª edizione del Pokal Nestoa Zganka, competizione internazionale svoltasi lo scorso weekend a Velenja, Slovenia. Gli atleti hanno dimostrato grande determinazione e tecnica, ottenendo ottimi risultati nella specialità Kata (forma). In particolare, Simone Corvaglia ha conquistato ben due medaglie di bronzo: una nella categoria Under 16 e l’altra nella categoria Under 18 confermando il suo talento e la sua preparazione a livello internazionale. Anche Samuele Corvaglia si è distinto, ottenendo un ottimo 5º posto nella classe Senior, sfiorando il podio in una competizione di altissimo livello. I due atleti sono stati guidati dal tecnico Vincenzo Corvaglia che ha saputo trasmettere loro tutta la sua esperienza e competenza nella preparazione per questa importante competizione. Un altro grande risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto dal club e dai suoi tecnici, nonché la determinazione e il sacrificio degli atleti, sempre più protagonisti nel panorama internazionale del karate.

