I giovani canottieri del Tomei brillano al Meeting Nazionale Giovanile

Il GS Tomei è salito sul podio in ben 20 regate, conquistando 5 medaglie d'oro, 8 d'argento e 7 di bronzo

Due giorni di intense regate e grandi emozioni per i giovani canottieri del GS Tomei al Meeting Nazionale Giovanile svoltosi a Lago di Roffia, San Miniato. I giovani livornesi hanno conquistato un bottino di ben 20 medaglie, dimostrando grande impegno e talento nelle diverse categorie in gara. Nonostante il tempo incerto, con alcuni scrosci di pioggia che hanno caratterizzato le giornate di sabato 20 e domenica 21 aprile, le gare si sono svolte a ritmo serrato, con grande agonismo da parte dei partecipanti provenienti da tutto il nord Italia e da gran parte del centro. Il GS Tomei è salito sul podio in ben 20 regate, conquistando 5 medaglie d’oro, 8 d’argento e 7 di bronzo. Un risultato eccezionale che premia il duro lavoro degli atleti e lo staff tecnico. Non sono mancati esordi importanti per molti giovani atleti e alla fine è giunta per tutti la grande soddisfazione di aver finalmente appeso al collo una medaglia. Di seguito i risultati del Tomei nelle due giornate di gare.

Risultati prima giornata

Singolo Cadetti femminile Marta Ceccatelli primo posto

4 senza Cadetti Maschile Mattia Bois, Leonardo D’Alessio, Andrea Della Maggiore e Nicholas Di Fraia terzo posto

Singolo Allievi C Christian Lari Quarto Posto

Singolo Allieve C Diana Della Valle secondo Posto

7,20 allievi b1 Giacomo Franchini 4 posto

Allieve B1 Noemi Lari Primo Posto

Allievi B2 Leonardo Cosci Terzo Posto

Allievi B2 Mattia Vannucci secondo posto

Singolo 7,20 Allievi b2 Massimo Mariotti quarto posto

Singolo 7,20 Allievi B2 Adele Ceccatelli terzo posto

Gig 4 PR3 II Mattia Bergamini Mohinder, Dario Cotrozzi, Giacomo Turini, Impemba Taissia (Armida) Tim. Mauro Martelli secondo posto, nella stessa categoria Andrea Mantovani misto Canottieri Flora quarto posto.

Quattro senza cadette rappresentative regionali Marta Ceccatelli primo posto

Otto rappresentative regionali Leonardo D’alessio, Andrea Della Maggiore, Nicholas Di Fraia secondo posto

Risultati seconda giornata

Doppio Cadette misto con Velocior Marta Ceccatelli primo posto

Quattro di coppia Cadetti Mattia Bois, Leonardo D’Alessio, Andrea Della Maggiore e Nicholas Di Fraia secondo posto

Singolo7,20 allieve c Diana Della Valle terza classificata

Doppio allievi C misto Cavallini Christian Lari Primo posto

Doppio Allievi B2 Massimo Mariotti e Mattia Vannucci terzo posto

Quattro di Coppia Allieve B1 misto Firenze Noemi Lari secondo posto

Singolo 7,20 allievi B1 Giacomo Franchini secondo posto

Singolo 7,20 allieve B2 Adele Ceccatelli terzo posto

Singolo 7,20 allievi B2 Leonardo Cosci quinto posto

Gig 4 PR3 II Mattia Bergamini Mohinder, Dario Cotrozzi, Giacomo Turini, Impemba Taissia (Armida) Tim. Vittorio Pasqui Serie Finale 1 secondo posto, nella stessa categoria Andrea Mantovani misto Canottieri Flora Serie Finale 2 secondo posto

