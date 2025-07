I giovanissimi del Tomei al 36° Festival dei Giovani

Brillante è stato il contributo del Gruppo Sportivo VVF Tomei di Livorno che ha partecipato con i giovani canottieri con entusiasmo, incarnando lo spirito cooperativo voluto dagli organizzatori

È calato il sipario sulla 36ª edizione del Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”, che dall’11 al 13 luglio ha animato le acque della Schiranna con 1 527 giovani atleti (dai 9 ai 14 anni) provenienti da 123 società e 2 724 equipaggi. Una edizione piena di novità con una forte partecipazione di rappresentative regionali, lo svolgimento di gare miste sorteggiate casualmente la domenica, per valorizzare l’inclusione, l’amicizia e la condivisione sportiva tra i canottieri di tutta Italia, la possibilità per i ragazzi di interagire con i campioni azzurri e una cerimonia inaugurale solenne con sfilata e striscioni di ogni società. Brillante è stato il contributo del Gruppo Sportivo VVF Tomei di Livorno che ha partecipato con i giovani canottieri con entusiasmo, incarnando lo spirito cooperativo voluto dagli organizzatori. La loro presenza si è distinta per forte spirito di squadra, con atleti sia maschi sia femmine pronti a integrarsi nei format misti, per inclusività e collaborazione, in linea con il messaggio del Festival.

Questi i risultati del Tomei per ogni giornata di svolgimento

Venerdì 11 luglio

Quattro cadetti femminile misto – Adele Ceccatelli, Diana Dalla Valle – 4° posto

Due senza cadetti maschile misto Cavallini – Christian Lari – 5° posto

Singolo allievi C (7,20) – Mattia Vannucci (oro), Massimo Mariotti (argento)

Singolo allievi B2 femminile – Noemi Lari (4°), Vittoria Scavone (5°)

Quattro di coppia allievi C femminile Rappresentativa Toscana -Adele Ceccatelli- argento

Quattro di coppia cadetti maschile Rappresentativa Toscana – Massimo Mariotti 6° posto

Otto cadetti maschile Rappresentativa Toscana – Christian Lari – oro

Otto cadetti Rappresentativa Toscana – Diana Dalla Valle – 5° posto

Sabato 12 luglio: brillante seconda giornata che ha contribuito a classificare la Toscana come prima regione nel medagliere

Quattro di coppia cadetti maschile: Christian Lari Cavallini – argento

Doppio cadetti femminile: Adele Ceccatelli e Diana Dalla Valle – 4° posto

Doppio allievi C maschile: Massimo Mariotti e Mattia Vannucci – oro

Singolo allievi B2 femminile: Vittoria Scavone – 6° posto

Quattro di coppia allievi B2 femminile misto con Cavallini: Noemi Lari con – 4° posto

Quattro di coppia allievi C maschile (Toscana) Mattia Vannucci – oro

Quattro di coppia cadetti femminile (Toscana) Adele Ceccatelli – bronzo

Otto cadetti femminile (Toscana) Diana Dalla Valle – oro

Domenica 13 luglio: il gran finale

Con le griglie miste sorteggiate, il Festival ha valorizzato la condivisione e il divertimento:

Otto cadetti maschile: Christian Lari – oro

Otto cadetti femminile: Diana Dalla Valle – 5° posto

Quattro di coppia allievi C: Mattia Vannucci e Massimo Mariotti – bronzo

Quattro di coppia allievi C femminile: Adele Ceccatelli – oro

Quattro di coppia allievi B: Noemi Lari – oro

Il gruppo sportivo esprime grande soddisfazione: i risultati e l’attitudine dimostrata dai ragazzi, uniti al clima disteso e festoso, hanno reso indimenticabile l’esperienza. Un’edizione che spalanca le porte ai campioni del domani, forgiati non solo nell’agonismo, ma anche nella sportività e nella condivisione.

