I Rocket cheer team campioni italiani di cheerleading in tre categorie

La squadra in forza all'Oasis club si laurea campione nazionale in ben tre categorie (senior individual, group stunt coed level 3 e cheerleading coed level 3) qualificandosi per i campionati europei ECA a Wiesbaden. Soddisfatti i coach Maranca Simone e Valentina Masi

I Rocket cheer team dell’Asd Oasis Club brillano al campionato nazionale cheerleading Csen 15-16 giugno 2024-Bellaria. Circa 1000 atleti provenienti da tutta Italia, al Campionato Nazionale Csen, si sono confrontanti con coreografie spettacolari tra volteggi, salti e acrobatica in aria di grande livello. La squadra Rocket cheer team in forza alla Società Oasis club si laurea campione nazionale in ben tre categorie (senior individual, group stunt coed level 3 e cheerleading coed level 3) qualificandosi per i campionati europei ECA a Wiesbaden. I coach della squadra Maranca Simone e Valentina Masi, tecnici affermati nel settore, si dicono molto orgogliosi e soddisfatti del proprio team e già si proiettano al 2025 con obiettivi ambiziosi aprendo le porte a chi abbia voglia di sperimentare questo bellissimo sport per la costruzione della nuova squadra 2024/2025. Ma non solo: l’Oasis Club continuerà ad appoggiare questo progetto per far conoscere uno sport che a Livorno ancora non è conosciutissimo tra i giovanissimi della categoria under 12, formando baby squadre perché questa disciplina, oltre agli impressionanti salti, insegna principalmente l’unione e il rispetto verso i compagni.

La squadra è composta da:

Bimbi Camilla

Castiglione Lara

Cecioni Martina

Lemmi Gaia

Malvagna Matilde

Maranca Simone

Marchesini Diletta

Martelli Redini Gemma

Masi Valentina

Pavesi Virginia

Vannucci Angelica

Vitelli Simona

