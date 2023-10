Il 12 novembre la Benetti Livorno Half Marathon

Immancabile e emozionante sarà il passaggio all’interno dell’Accademia Navale e del Cantiere Benetti: le gare in programma sono mezza individuale, mezza a staffetta e Stralivorno

E’ un anno importante questo per la “Benetti Livorno Half Marathon” in programma il 12 novembre. Le novità si susseguono quasi di ora in ora e sono sempre più invitanti, tanto è vero che già molti podisti hanno già aderito alla manifestazione. Basti pensare al pacco gara, comprendente anche un accappatoio e un telo mare 80×180. Oppure alle premiazioni: non solo per i primi 5 assoluti, ma sono previsti ben 310 premi di categoria e speciali riconoscimenti ai primi 15 gruppi con addirittura una bicicletta per le prime 5 società con almeno 50 punti all’attivo (punti decretati in base al regolamento da vedere sul sito alla voce premiazioni). Quel che non cambia è l’elenco di prove in programma nella fatidica domenica: la mezza maratona individuale giunta alla sua sesta edizione, la mezzamaratona a staffetta non agonistica e la Stralivorno non agonistica di 7,8 km. aperta a tutti. Il tracciato, salvo piccole variazioni, è più o meno lo stesso degli anni scorsi e quindi la gara sarà come sempre un viaggio attraverso le principali bellezze architettoniche livornesi, con l’immancabile ed emozionante passaggio all’interno dell’Accademia Navale e del Cantiere Benetti, in omaggio allo sponsor. La logistica è incentrata sul Palazzetto dello Sport “Cosmelli”, vicino alla partenza e all’arrivo più tutti i servizi pre e post gara, compreso il ritiro dei pettorali possibile già dalla giornata di sabato. Partenza per tutti alle ore 9:00 con prezzo di partecipazione fissato a 30 euro fino al 9 novembre, chi vorrà provvedere sul posto dovrà versare 10 euro in più. Per la staffetta il costo è di 30 euro, per la Stralivorno di 10 e per queste due prove ci si potrà iscrivere fino a 15 minuti prima del via. Anche nel loro caso sono previsti importanti gadget: un gilet tecnico per gli iscritti alla staffetta, la T-shirt personalizzata per la Stralivorno. La gara è valida per il Criterium Podistico Toscano.

