Il 4 senza Under 17 del Tomei conquista il titolo di campione italiano di fondo

I quattro magnifici ragazzi che hanno compiuto questa nuova impresa sono: Gabriele Langella, Matteo Gentini, Riccardo De Girolamo Vitolo e Diego Caruso

Il 4 senza Under 17 dei Vigili del Fuoco Tomei conquista il titolo di campione italiano di fondo sulla distanza di 6000 metri. I quattro magnifici ragazzi che hanno compiuto questa nuova impresa sono: Gabriele Langella, Matteo Gentini, Riccardo De Girolamo Vitolo e Diego Caruso.

A distanza di un mese dalla conquista del titolo italiano al campionato di società sulla classica distanza dei 2000 metri, l’equipaggio rimane quindi sul tetto d’Italia anche sulla distanza dei 6000 metri vincendo domenica 20 ottobre nel Canale dei Navicelli a Pisa. L’equipaggio ha condotto una gara impeccabile, imprimendo un colpo efficace fin dalle prime palate e riuscendo addirittura a chiudere la gara in crescendo con il tempo di 21 minuti e 21 secondi. Medaglia d’argento per l’ottimo equipaggio dell’Armida di Torino, mentre il bronzo è andato ai Canottieri Arno di Pisa. Risultati che premiano il loro impegno costante, ma che vanno ascritti anche al giovane allenatore Edoardo Benini che solo da un anno si è impegnato nel ruolo di coach, accompagnando questi ragazzi verso due titoli italiani e una medaglia d’argento. Questo successo è frutto di un allenamento vincente, di una tecnica efficace e, non da ultimo, di un atteggiamento motivante dei singoli e del gruppo. La stagione 2024 si chiude quindi con ampia soddisfazione per il canottaggio livornese targato Vigili del Fuoco Tomei. La squadra è riuscita a salire sul podio più volte nei campionati delle diverse categorie, dai pararowing, ai senior, fino ad arrivare ai master e alle gare internazionali come la Coupe de la Jeunesse. Sempre nelle gare valide per il Campionato Italiano hanno gareggiato Alberto Magagnini ed Enrico Sabatini nel doppio Under 19, giunti sesti al traguardo. Nelle gare riservate al canottaggio giovanile, hanno fornito una convincente prova anche le ragazze Marta Ceccatelli, giunta quarta nel quattro di coppia cadette misto con Limite sull’Arno, e Ginevra Cecconi, livornese che ha gareggiato nel 4 senza della Società Velocior di La Spezia.

