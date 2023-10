Il Boca Livorno vince la prima partita casalinga davanti a 300 spettatori

Seconda gara e seconda vittoria per i ragazzi di mister Vannini che si portano al primo posto in classifica nel campionato futsal di serie B

Sotto gli occhi di circa 300 persone, il Boca Livorno ha vinto la sua prima partita casalinga al PalaBastia del campionato futsal di serie B. A farne le spese è stato il Futsal Pontedera, squadra compatta che nella prima giornata di campionato aveva battuto il Futsal Levante per 7-1. La squadra del capitan Lepori, che aveva militato nelle file pontederesi per due stagioni (dal 2018 al 2020), dopo un primo tempo di studio, 0-0 al duplice fischio, è uscita nella ripresa. La squadra ospite era passata in vantaggio grazie alla rete di Della Marca, ma il pareggio dei gialloblu (anche oggi con la maglia amaranto fornitagli da Appartenenza Labronica) è giunto poco dopo ad opera del bomber Perciavalle. I ragazzi del Boca, trascinati dai più giovani Pedani e Catania, hanno messo la freccia allungando sul 3-1. Accorcio di Della Marca grazie anche alle azioni con portiere in movimento e Bartoli da oltre metà campo ci mette il sigillo a pochi secondi dalla fine. Seconda vittoria su due gare per i ragazzi di Vannini che hanno salutato i tifosi tenendosi per mano e andando incontro ai propri sostenitori. Un plauso va alla dirigenza, i presidenti Borrelli e Lombardi, che ha allestito, seppur non cambiando moltissimo dalla rosa già amalgamata dello scorso anno che ha dominato la serie C1, un’ottima squadra che in queste due prime partite di campionato ha affrontato a viso aperto due migliori formazioni di questa serie B. Archiviata questa vittoria, i ragazzi di mister Vannini sono già concentrati per il prossimo incontro, sempre in casa al PalaBastia alle 16 contro il fanalino di coda di Bagnolo in piano (Reggio Emilia) e speriamo di notiziarvi di oltre 300 spettatori livornesi sugli spalti. Del resto il Boca Livorno (prima in classifica con il Victor Fucecchio) è una bellissima realtà della nostra città che si merita un sostegno caloroso!

