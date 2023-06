Il Borgo Cappuccini vince la 54ª Coppa Barontini

Fumogeni, spallette gremite e tribune naturali davanti ai ledwall per un totale stimato di 45mila spettatori. I tempi della gara a 10 remi. L'armo bianconero ha vinto anche il Trofeo Edda Fagni categoria juniores. Un plauso alle associazioni di volontariato e alle forze dell'ordine che hanno garantito la sicurezza

Seguono altre foto e le dichiarazioni rilasciate in diretta streaming

Spallette gremite e “tribune naturali” davanti ai ledwall, per usare le parole del responsabile eventi del Lem Adriano Tramonti, per un totale stimato di 45mila spettatori come ha annunciato il sindaco in diretta streaming. Fumogeni lungo il percorso da parte dei tifosi. Uno spettacolo nello spettacolo, insomma, che nei 3200 metri di percorso ha visto trionfare il Borgo Cappuccini che ha abbattuto dopo anni il muro dei 15 minuti. Nel 2022 vinse proprio il Borgo Cappuccini. L’armo bianconero ha vinto anche il Trofeo Edda Fagni categoria juniores. All’Ovosodo il Trofeo Edda Fagni categoria femminile. Inoltre il Borgo Cappuccini quest’anno ha conquistato la Risi’atori.

Tempi gara a 10 remi

Borgo Cappuccini 14′ 45” 31

Venezia 15′ 11′ e 00

Ardenza 15′ 12” 36

Pontino 15’ 27’’ e 98

Salviano 15’, 28’’ e 35

Ovosodo 15′ 35” e 98

San Jacopo 15′ 44” e 50

Labrone 15′ 58” e 69

Presenti tra gli altri sul pratone della Fortezza Nuova il sindaco Salvetti, il presidente del comitato organizzatore Bellandi, il responsabile eventi del Lem Tramonti, l’assessore Garufo, il consigliere regionale Gazzetti e il presidente Giani (seguono tutte le dichiarazioni). Un plauso alle associazioni di volontariato e alle forze dell’ordine che hanno garantito la sicurezza.

Condividi: