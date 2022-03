Il Capraia Rock Trail torna dopo 2 anni di stop

Si riprende dalla quarta, domenica 10 aprile, per riportare l’attenzione sulla bellissima isola tirrenica al largo di Livorno. Un luogo decisamente piccolo ma tutto da scoprire, non solo correndo, con le sue architetture militari, le sue chiese e il Faro

Mediagallery

E’ ormai imminente il ritorno del Capraia Rock Trail, la corsa in semi-autosufficienza idrica e alimentare che ha pagato un prezzo molto alto alla pandemia, saltando ben due edizioni. Si riprende dalla quarta, domenica 10 aprile, per riportare l’attenzione sulla bellissima isola tirrenica al largo di Livorno. Un luogo decisamente piccolo ma tutto da scoprire, non solo correndo, con le sue architetture militari, le sue chiese e il Faro. L’attenzione e l’attesa per la prova toscana è tale che a un mese dalla sua disputa è già stato registrato il sold out.

Due i percorsi a disposizione dei concorrenti: il lungo misura 32 km per 1.800 metri di dislivello, mentre il medio p di 16 km per 800 metri. Due tracciati impegnativi, soprattutto il primo che copre tutta l’area interna dell’isola affrontando prima la parte meridionale e poi quella a nord, mentre il corto è disegnato tutto nella porzione a sud dell’isola. Due percorsi decisamente wild, il che significa che la natura stessa del tracciato e del territorio richiederà a ogni partecipante il massimo dell’impegno e dell’attenzione, facendo del Capraia Rock Trail qualcosa di diverso da ogni altra competizione offroad. Va ricordato che i chilometri non sono segnati, va quindi studiato con attenzione il road book fornito dall’organizzazione, il che accresce il sapore di avventura della gara.

Partenza e arrivo saranno alla terrazza della Sala Ipogea, sulla costa orientale dell’isola. Il via è previsto per le 7,30, con il ritiro di pettorale e pacco gara fissato presso il Porto di Capraia al sabato di vigilia, dalle 16:30 alle 19. Previsti premi ai primi 3 assoluti uomini e donne e di categoria (primi 2 per gli Over 50) e alla squadra più numerosa, più altri premi a sorteggio. Insieme alla gara agonistica ci sarà anche il Kids Trail, riservato ai più piccoli alla vigilia della gara, sulla distanza di 2 km, per accrescere l’interesse intorno all’evento pensato come un appuntamento sì agonistico, sì impegnativo, ma adatto nelle sue mille sfaccettature a tutta la famiglia. Capraia aspetta il ritorno dei trailer, un patrimonio ormai radicatosi nella sua storia.

Per informazioni: Leopodistica, tel. 335.7818104, www.capraiarocktrail.com