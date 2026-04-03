Il circolo scherma Fides domina ai campionati regionali assoluti

Grande successo per il Circolo Scherma Fides Livorno al Campionato Regionale Assoluto, valido per la qualificazione alla fase nazionale gold

Grande successo per il Circolo Scherma Fides Livorno al Campionato Regionale Assoluto, valido per la qualificazione alla fase nazionale gold.

A Carrara, nel weekend tra il 28 e il 29 marzo, è andato in scena il campionato regionale assoluto di scherma, con in palio le qualificazioni ai campionati nazionali gold. Nel fioretto maschile ottengono il pass Cristiano Fusco e Riccardo Palmerini, quest’ultimo costretto a fermarsi subito dopo la qualifica a causa dell’infortunio rimediato nella precedente gara a squadre. Nel fioretto femminile arriva un ottimo secondo posto per Sofia Raggio, protagonista di una gara di alto livello. Buona prova anche per Sveva Federici, che si ferma ai piedi del podio dopo un percorso convincente, e per Veronica Pritelli, anch’essa qualificata alla fase nazionale. Nella sciabola maschile, i ragazzi labronici si sono resi protagonisti di una prestazione straordinaria, conquistando ben 11 dei 12 pass disponibili, a conferma dell’altissimo livello tecnico espresso dalla società. A guidare il gruppo è stato Andrea Artuso, che ha conquistato una splendida medaglia d’oro al termine di una gara impeccabile. Sul secondo gradino del podio è salito Pablo Giovannetti, autore di un percorso di grande solidità. Completano il podio, con due medaglie di bronzo a pari merito, Davide Mannucci e Matteo Casavecchia, protagonisti di un’ottima prova. Ottengono la qualificazione alla fase nazionale Gold anche Lazzaro, Betti, Vincenzi, Favilla, Pappalardo, Marchini Pietro e Paolantonio, contribuendo a un risultato complessivo di assoluto prestigio per il circolo.

Alla competizione hanno preso parte anche gli atleti del gruppo master (over 50) Leonardo Bertini, Fabrizio Filippi, Alessandro Postorino, Attilio Ferrari e Gustavo Defeo. Pur non centrando la qualificazione, a loro va un grandissimo applauso da parte di tutto il circolo per essersi messi in alla prova in una gara di altissimo livello, dimostrando grande passione e spirito sportivo. Menzione particolare per Fabrizio Filippi, classe 1946, che a quasi 80 anni è riuscito a vincere 2 assalti nel girone e poi a giocarsi il primo assalto di eliminazione diretta contro un atleta di Siena classe 2011, trovandosi addirittura in vantaggio per 7-6, dando vita a un gran bel momento di sport. Alla fine il risultato recita 15-9 per il senese, ma tutto il palazzetto si è fermato per applaudire la grande prova offerta da Fabrizio. Nella sciabola femminile a conquistare la medaglia d’oro è stata Aurelie Personi, protagonista di una prova eccellente. Sul podio anche Giulia Saracaj e Mia Cantini, entrambe medaglia di bronzo al termine di una gara combattuta. Il Circolo Scherma Fides Livorno conferma così il proprio ruolo di protagonista nel panorama schermistico regionale, guardando con fiducia al campionato nazionale gold, che si svolgerà a fine aprile a Riccione.

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