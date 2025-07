Il damista Michele Borghetti si esibisce bendato

Giocherà bendato contro due avversari per volta. Oltre che bendato sarà anche girato, in modo da non poter vedere le damiere dove si svolge il gioco. Ingresso libero

Michele Borghetti, considerato, a ragion veduta, il più grande giocatore di dama dalla nascita della Federazione Italiana Dama nel lontano 1924, il 18 luglio ore 21.30 al ristorante Conti a Montenero giocherà bendato contro due avversari per volta. Oltre che bendato sarà anche girato, in modo da non poter vedere le damiere dove si svolge il gioco. Questo per eliminare il sospetto, infondato, che la benda possa avere qualche trucchetto. Come funziona? La damiera ha 32 caselle bianche e 32 scure; si gioca solo sulle scure e quindi ogni casella ha un suo numero di identificazione, che sia scritto o meno. Come sappiamo, ad esempio, che la prima lettera a sinistra dell’ultima riga di una tastiera è la Z, altrettanto funziona per le caselle di una damiera. Al posto delle lettere abbiamo i numeri. Quando l’avversario muove sposta la propria pedina, ad esempio, dalla casella 22 alla casella 18 e questo spostamento viene comunicato al Maestro Michele Borghetti. Lui risponde, ad esempio, dicendo che vuol muovere la sua pedina dalla casella 10 alla 14. L’Arbitro effettua lo spostamento che gli ha indicato Borghetti. Poi si passa all’avversario successivo, con la stessa procedura. Quando, il 18 agosto 2003, ha affrontato in simultanea ben 23 avversari con questo meccanismo, ha stabilito un record mondiale che tuttora resiste. Quel record, per chi vi ha assistito, è rimasto impresso nella memoria perché è qualcosa, appunto, di incredibile se non fosse vero. Chi volesse assistere a questa straordinaria esibizione, l’ingresso è libero e si raccomanda una sola cosa: il silenzio, al fine di permettere sia al Maestro Borghetti che è bendato, ma anche ai suoi avversari, la massima concentrazione.

