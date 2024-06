Il G.S. Carli Salviano al Giro delle miniere in Sardegna e alla Granfondo

Terzo posto al Giro delle miniere in Sardegna dal 31 maggio al 6 giugno e pass per il mondiale Uci 2024 conquistato alla Granfondo World Series Uci. I nomi degli atleti

Sono stati due gli appuntamenti di questa settimana per il G.S. Carli Salviano Asd. La trasferta del Giro delle miniere in Sardegna dal 31 maggio al 6 giugno con ben 4 prove a tempo. Il team composto da Alessandro Freschi, Alessio Freschi, Antonio Guarnotta, Francesco Scali, Gianni Guarnotta, Giampaolo Melis e Riccardo Accordino ha ottenuto il terzo posto con la somma dei punto raccolti con i piazzamenti nelle varie prove, mentre Alessandro Freschi si è classificato 4° nella cat.3 Master. Neanche il tempo di festeggiare e il 7 giugno il team è partito per la Granfondo World Series Uci a Ljubljana: gli atleti Alessandro Freschi, Alessio Freschi, Antonio Guarnotta, Fabio Guarnotta, Mauro Casali, Valerio Desideri e il DS Fulvio Battistini si sono impegnati sul percorso del lungo di 159 km e il medio di 97 km ottenendo il pass per il mondiale Uci 2024. Gli atleti si sono dimostrati all’altezza della competizione, visto la partecipazione di oltre 3.000 atleti. Anche in questa gara Alessandro Freschi ha ottenuto il 4° posto di cat.M6, Antonio Guarnotta ha ottenuto il 4° posto di cat.M8 e Valerio Desideri ha ottenuto il 6° posto di Cat.M5 mentre tutti gli altri si sono piazzati nei primi 30 di cat. Anche in questa occasione la società ha dimostrato di avere a cuore la condivisione e l’associazione per uno sport che unisce.

