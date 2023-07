Il G.S. Carli Salviano festeggia i tre titoli italiani e la vittoria del Giro delle Miniere

Cena di squadra con le rispettive famiglie. Durante la serata sono state consegnate ai vincitori le Bandane G.S. Carli Salviano

Il G.S. Carli Salviano ASD in questo inizio di stagione 2023 ha messo a segno tre titoli italiani e la vittoria del Giro delle Miniere in Sardegna nelle rispettive categorie Master: Valerio Desideri cat.M5, Maurizio Brondi cat.M8, Susanna Sbarra W4 nella corsa di ciclismo in cronoscalata per la categoria Master. Un evento a livello nazionale Fci organizzato dal G.S. il 7 maggio che ha visto gli atleti impegnati sulla strada della Valle Benedetta. Il 29 giugno la squadra ha voluto festeggiare questo bellissimo risultato, organizzando una cena al ristorante La Piccionaia. Un’occasione per riunire le famiglie del team, che ha voluto partecipare alla cerimonia di premiazione, con la consegna delle “Bandane G.S. Carli Salviano” rigorosamente amaranto con lo stemma di Salviano. Sono state consegnate dal presidente Alessio Freschi e dal vice presidente Loredano Scardigli ai vincitori del Giro delle Miniere con la formazione del DS Fulvio Battistini: Alessio Freschi, Alessandro Freschi, Antonio Guarnotta, Fabrizio Taranto, Gianni Guarnotta, Giampaolo Melis, Luca Fezza, Luca Spadoni, Michele Iacoponi. La premiazione è proseguita con la consegna dei Body tricolore che per l’occasione è stato l’ex professionista Fabio Colombini, tra l’altro facente parte del team G.S. Carli Salviano, a premiare Susanna e Maurizio e l’ex dilettante Daniele Marchesini, uno tra i più forti cronoscalatori d’Italia degli anni 90, ha premiato Valerio. La serata è proseguita con il taglio della torta, raffigurante la divisa del team, lo scudetto italiano e lo stemma del Giro delle Miniere. Il brindisi ha chiuso la bellissima serata con l’augurio di proseguire con le attività sociali e agonistiche, senza pretese di risultati, ma certi di rafforzare l’aggregazione del team.

