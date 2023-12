Il G.S.Carli Salviano presenta il Tuscany Bike Challenge 2024

Da aprile a settembre un circuito di 5 gare ciclistiche del tipo Granfondo tra cui a settembre la seconda edizione della Granfondo città di Livorno - Memorial Alluvione anno 2017 che si presenterà in una versione “ibrida”

IL G.S.Carli Salviano ASD dà appuntamento a sabato 16 dicembre alle ore 10 nella sala consiliare del Comune dove si terrà la presentazione del “Tuscany Bike Challenge”, un circuito composto da 5 eventi ciclistici del tipo Granfondo. In programma da aprile a settembre sulle strade della nostra regione: si apre con la Granfondo del Vento di Bagni di Lucca 25.04.24, chiamata così in onore delle Grotte del Vento, passando per la Granfondo Versilia 12.05.24, la Pucinskaite di Pistoia 16.06.24, la Granfondo del Mugello 23.06.24, fino ad arrivare all’8 di settembre Granfondo Città di Livorno – Memorial Alluvione Anno 2017, gara quest’ultima che vuole ricordare, come nella passata edizione, la terribile alluvione che ha colpito la città. La Granfondo di Livorno decreterà anche le classifiche finali del Challenge, ci saranno le premiazioni dei singoli atleti e delle società che si sono distinte per il risultato e l’assidua partecipazione ma sarà sicuramente l’occasione per fare il punto su uno sport che attraversa, sia a livello amatoriale che professionistico, un momento di crisi.

La seconda edizione della Granfondo città di Livorno – Memorial Alluvione anno 2017 si presenterà per l’anno 2024 in una versione “ibrida”, formula sperimentale che viene attuata per la prima volta. Ricalcherà a grandi linee la corsa competitiva che ha segnato il ritorno di una Granfondo sul nostro territorio. “Il nostro obiettivo – spiega il presidente del G.S.Carli Salviano Giulia Volpi – sarà di raccogliere una platea di partecipanti ancora più vasta con l’inserimento di due tratti cronometrati, per coloro che voglio la competizione, ma allo stesso tempo si vogliono gustare il paesaggio ed i ristori. La nostra squadra benché neofita ha dimostrato sul campo di sapere gestire una manifestazione a livello nazionale. E quando ha ricevuto la chiamata da parte della Fci regionale, nella persona di Saverio Metti presidente regionale, non si è tirata indietro apprezzando l’offerta e rilanciando la nostra Granfondo in formula ibrida. In vista di settembre c’è già da scaldare i motori e mettere in moto l’organizzazione, le iscrizioni sono già aperte al link https://www.endu.net/it/events/tuscany-bike-challenge/. La passione di tanti amatori e semplici appassionati di questo sport ci porta a pensare che la seconda edizione sarà ancora più partecipata e seguita della prima”.

Condividi: